¿Nieve en Buenos Aires? Esto dice el pronóstico sobre la llegada de frío polar al AMBA

La irrupción de una ola polar comenzará a sentirse esta semana en gran parte de la Argentina y provocará un marcado descenso de la temperatura, con registros térmicos muy por debajo de los valores habituales para esta época del año, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ¿Habrá nieve en Buenos Aires?

Con la llegada de aire frío procedente de la Antártida algunas zonas del país podrían experimentar temperaturas hasta 10 grados inferiores a los promedios normales de comienzos de julio. A esto se sumará la presencia de vientos provenientes del sudoeste, que harán que la sensación térmica resulte todavía más baja.

Ante este escenario, una de las preguntas que más se repite es si el frío extremo podría derivar en una nevada en la Ciudad de Buenos Aires o en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿Nevará otra vez en Buenos Aires?

¿ Habrá nevadas en Buenos Aires ?



Los pronósticos actuales indican que la posibilidad de que caiga nieve en el AMBA es remota.

Los especialistas explican que, si bien entre el miércoles 1 y el jueves 2 se registrará el período más intenso de la ola polar, no habría condiciones necesarias para que se produzcan nevadas.

Para que ocurra este fenómeno no alcanza con temperaturas bajas: también se necesita una combinación adecuada de humedad y precipitaciones.

En el AMBA se prevé una semana de marcado frío, con temperaturas mínimas cercanas a los 2 grados y máximas que difícilmente superen los 14. Además, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires podrían registrarse valores inferiores a los 0 grados, especialmente en áreas rurales y espacios abiertos donde las heladas suelen ser más intensas.

El pronóstico del tiempo para Buenos Aires.

Dónde caerá nieve

Aunque la nevada parece descartada para la Ciudad y sus alrededores, algunos sectores bonaerenses sí podrían tener una oportunidad. Según los especialistas de Meteored, entre el miércoles y el jueves existe la posibilidad de nevadas débiles en el sudeste provincial, particularmente en zonas próximas a la Costa Atlántica y en áreas serranas, donde podrían coincidir el aire muy frío, la humedad disponible y algunas precipitaciones.