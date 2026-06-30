Llega una "bomba polar" a Buenos Aires: ¿Cuál será el día más frío de la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipó la llegada de una intensa ola de frío, conocida como "bomba polar", que impactará de lleno durante la semana.

Según las previsiones, se esperan jornadas con temperaturas muy bajas, especialmente en las primeras horas del día, con mínimas que oscilarán entre los 2 y 3 grados. A pesar de este escenario, no se prevén lluvias en los próximos días, lo que representa un alivio para quienes deben circular o trabajar al aire libre.

Sin embargo, el frío estará acompañado en algunas jornadas por bancos de niebla durante la mañana, lo que podría reducir la visibilidad y generar complicaciones en el tránsito, especialmente en accesos y rutas del conurbano bonaerense.

"Bomba polar" en Buenos Aires: ¿Qué días serán de frío extremo?

Este martes 30 de junio marcará el inicio del descenso térmico, con una mínima cercana a los 3 grados y una máxima de 14. El cielo se presentará mayormente despejado y sin probabilidades de precipitaciones.

Pronóstico extendido para los próximos siete días.

Para el miércoles 1 de julio se espera una jornada similar, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 14 grados. Hacia la noche comenzará a sentirse con mayor intensidad el ingreso del aire frío.

El jueves 2 será uno de los días más fríos de la semana. La mínima descenderá hasta los 3 grados y la máxima no superará los 11, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables.

El viernes 3 continuará el ambiente invernal, con una mínima de 4 grados y una máxima de 13. Si bien se espera algo más de nubosidad, no hay pronóstico de lluvias.

Durante el fin de semana se registrará un leve repunte térmico. El sábado 4 tendrá una mínima de 8 grados y una máxima de 15, mientras que el domingo 5 se mantendrá fresco, con valores entre los 8 y 11 grados.

Finalmente, el lunes 6 volverá a presentar temperaturas bajas, con una mínima de 6 y una máxima de 10 grados, consolidando una semana dominada por el frío.

Por qué llega la "bomba polar" al país

El SMN explicó que este fenómeno se debe al ingreso de una masa de aire de origen antártico que comenzará a avanzar sobre el país a partir del martes 30 de junio. Inicialmente impactará en la región patagónica y luego se desplazará hacia el centro y norte del territorio entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio, que serán los dos días más fríos de la semana.

Mapa de visualización de la ola polar para el miércoles 1 de julio. Los tonos grises y negros corresponden a valores bajo cero. (Foto: SMN).

Mapa de visualización de la ola polar para el jueves 2 de julio. Los valores en gris y negro representan valores bajo cero. (Foto: SMN).

Se trata de un sistema de gran alcance que puede modificar rápidamente las condiciones del tiempo, generando un descenso marcado de las temperaturas. En regiones como la Patagonia, Cuyo y el Noroeste argentino, se prevén mínimas extremas que podrían ubicarse entre los -10°C y 0°C, con valores aún más bajos en sectores específicos.

Además, el avance de este aire frío podría provocar nevadas en zonas serranas de Córdoba y San Luis, así como en áreas cordilleranas y del NOA, incluyendo provincias como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

Recomendaciones para cuidarse del frío extremo

Ante este escenario, los especialistas recomiendan abrigarse adecuadamente, priorizando el uso de varias capas de ropa para conservar el calor corporal. También es importante mantener los ambientes ventilados al utilizar calefacción para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Se aconseja reforzar la alimentación con comidas calientes y bebidas que ayuden a mantener la temperatura corporal, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.