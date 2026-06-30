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Martes, 30 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 30 de junio

El SMN indicó que habrá una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes en la Ciudad el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14.

El miércoles el termómetro bajará un poco más: la mínima será de 3 grados y la máxima de 12, cielo parcialmente nublado y viento del este.

El jueves la temperatura irá de los 4 a los 13 grados, con viento del este y cielo parcialmente nublado.

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