"Los despidos no corresponden": Techint confirmó 150 despidos en Tenaris y crece el conflicto gremial en Lanús

La empresa Tenaris SIAT, perteneciente al Grupo Techint, confirmó el despido de 150 operarios de su planta ubicada en Lanús. La decisión fue rechazada por la comisión interna y por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Avellaneda-Lanús, que reclaman mantener un esquema de suspensiones hasta fin de año para preservar las fuentes laborales y convocaron a una movilización.

El delegado fabril de la UOM Avellaneda-Lanús, Dylan Paz, informó en declaraciones a Radio FMQ que los trabajadores afectados dejarán de pertenecer a la planta a partir del miércoles.

"Hoy somos 340 trabajadores. De esos, 200 son trabajadores contratados y 140 de planta", detalló el representante gremial, quien cuestionó la medida adoptada por la empresa.

Según explicó Paz, la decisión responde a una política de reducción de costos y no a una paralización de la actividad. "La empresa está interesada en reducir los costos. El laburo de ellos se sigue haciendo. No hay una situación de cierre de planta", sostuvo.

El delegado también señaló que el escenario cambió por la aparición de nuevos competidores en el mercado, aunque remarcó que SIAT continúa siendo una firma de gran peso dentro del sector. "La empresa antes no tenía competencia y ahora la tiene. Esta es una multinacional y es una empresa monopólica", afirmó.

Desde la representación sindical consideran que los despidos son injustificados y propusieron una alternativa para evitar la pérdida de puestos de trabajo. "Estos 150 despidos no corresponden. Necesitamos que se sostengan las fuentes estos meses con suspensiones hasta octubre, que habría más carga", expresó Paz.