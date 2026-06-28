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Domingo, 28 de junio de 2026

La comunidad venezolana de Quilmes organiza ayuda tras los sismos que golpearon al país

La Asociación de Venezolanos en Quilmes acompaña a familias afectadas, brinda información y difunde los canales oficiales para realizar donaciones.

Redacción FMQ
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La comunidad venezolana de Quilmes puso en marcha una red de acompañamiento y asistencia tras los devastadores sismos que afectaron a Venezuela el pasado miércoles. 

Xiomara Morales, referente de la Asociación de Venezolanos en Quilmes, informó en Radio Quilmes que la entidad reúne a más de 4.000 venezolanos radicados en la ciudad y señaló que, desde que se conoció la magnitud del desastre, comenzaron a recibir numerosas consultas de personas que intentan comunicarse con familiares y amigos que permanecen en las zonas afectadas.

Moirales sostuvo que la situación en Venezuela es compleja y manifestó que el país enfrenta dificultades para responder a una emergencia de estas características. En ese contexto, indicó que desde la asociación trabajan para orientar a la comunidad, brindar información y acompañar a quienes buscan noticias sobre sus seres queridos.

Además, recordó que las únicas vías oficiales habilitadas para realizar donaciones económicas son la Cruz Roja y ACNUR, organismos internacionales que participan de las tareas de asistencia humanitaria en las zonas afectadas.

La referente también invitó a la comunidad a seguir la cuenta de Instagram @somosvenezolanosenquilmes, donde la asociación publica información actualizada, responde consultas y difunde los canales oficiales para colaborar con las víctimas.

Por último, agradeció el apoyo recibido por parte de los vecinos de Quilmes y destacó el trabajo conjunto que lleva adelante la comunidad venezolana para acompañar a las familias afectadas por la tragedia.

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