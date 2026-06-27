El papa León XIV pidió ayuda internacional para Venezuela: "Aseguramos nuestras oraciones"

El papa León XIV volvió a manifestar su apoyo al pueblo venezolano luego de los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio y dejaron un saldo de más de 1.400 fallecidos, miles de heridos y un gran número de desaparecidos.

Además, durante el cierre del Consistorio extraordinario celebrado en el Vaticano, el Pontífice expresó su cercanía con las víctimas y renovó el llamado a la solidaridad internacional para enfrentar la grave emergencia humanitaria que afecta al país.

Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras miles de personas permanecen afectadas por los terremotos que golpearon el norte de Venezuela.

En su mensaje, el Santo Padre aseguró que tanto él como el Colegio Cardenalicio acompañan espiritualmente a quienes atraviesan esta terrible e inesperada tragedia.

"Deseo expresar nuestra cercanía con el pueblo de Venezuela, gravemente afectado por el reciente y violento terremoto. Aseguramos nuestras oraciones por las víctimas, sus familias y todos aquellos que sufren las consecuencias de esta tragedia", afirmó.

Además, León XIV pidió rezar por los rescatistas y voluntarios que continúan trabajando en las zonas afectadas, al tiempo que instó a la comunidad internacional a mantener el apoyo humanitario.

"Encomendamos al Señor a todos los que participan en las labores de socorro y pedimos que no falte la solidaridad hacia esa querida nación", sostuvo ante decenas de representantes religiosos.

Durante el cierre del Consistorio extraordinario, León XIV expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y renovó el llamado a acompañar a quienes atraviesan la emergencia.

Las palabras del Papa se suman a las primeras acciones impulsadas por la Santa Sede tras el desastre. Apenas un día después de los sismos, el Vaticano confirmó el envío de 100.000 euros a través de la Limosnería Apostólica para colaborar con las tareas de asistencia humanitaria y atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Por otro lado, en Caracas, el apostólico Alberto Ortega Martín señaló que León XIV sigue de cerca la evolución de la situación y alentó a los venezolanos a encontrar fortaleza en la fe.

También llamó a traducir la solidaridad en acciones concretas para acompañar a las familias que perdieron seres queridos o debieron abandonar sus hogares.

La Santa Sede ya destinó una primera asistencia económica de 100.000 euros para colaborar con las tareas de socorro y atender las necesidades más urgentes de los damnificados.

En ese mismo sentido, la Conferencia Episcopal Venezolana convocó a una Jornada de Oración para este domingo 28 de junio con el objetivo de pedir por las víctimas, los heridos y quienes continúan participando en las tareas de rescate.

Por otro lado, vale la pena mencionar que la comunidad venezolana celebrará una misa especial en la iglesia San Nicola in Carcere (domigno 28 de junio a las 18 horas) para rezar por las víctimas y acompañar espiritualmente a quienes atraviesan las consecuencias del desastre.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia en las regiones más afectadas, el mensaje del Papa volvió a poner el foco en la importancia de la cooperación internacional para responder a una de las mayores tragedias que enfrentó Venezuela en los últimos años.