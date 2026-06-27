Terremotos en Venezuela: arribó la ayuda humanitaria que envió el Gobierno argentino

El contingente de asistencia humanitaria enviado por el Gobierno argentino arribó hoy a Venezuela para sumarse de forma inmediata a los operativos de emergencia. Las fuerzas combinadas y los especialistas locales se integraron a las tareas de remoción de escombros y atención médica en los puntos críticos de la catástrofe.

El despliegue responde directamente al estado de alerta nacional decretado en el país caribeño tras el sismo más destructivo registrado allí en más de un siglo.

El despliegue responde directamente al estado de emergencia nacional decretado en el país caribeño.

La llegada de los equipos civiles y militares se concreta luego de que dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el centro y norte de Venezuela el pasado miércoles.

Con menos de un minuto de diferencia, el doble evento telúrico provocó el colapso masivo de infraestructuras residenciales, hoteleras y de servicios básicos. Las autoridades locales elevaron el balance oficial a 920 víctimas fatales y más de 3.360 heridos, mientras que los registros digitales de búsqueda reportan cerca de 50.000 personas sin contacto.

El primer escalón logístico argentino, coordinado entre los ministerios de Defensa y Cancillería, aterrizó a las 02:30 horas en una aeronave militar. El equipo está conformado por 26 efectivos militares del Ejército y la Armada, acompañados por binomios caninos adiestrados para la localización de sobrevivientes atrapados en estructuras colapsadas.

Adicionalmente, el grupo cuenta con médicos emergentólogos, enfermeros y una ambulancia equipada de alta complejidad para realizar clasificaciones y traslados críticos en el terreno.

Las tareas operativas se concentran prioritariamente en Caracas y en el estado costero de La Guaira, declarada zona de desastre y la región más afectada por los derrumbes. Los especialistas argentinos operan de forma coordinada con las fuerzas de seguridad locales y brigadas de rescate de más de diez países que asisten en la zona cero.

La prioridad absoluta de las cuadrillas durante estas horas es mantener la búsqueda activa en estructuras de múltiples pisos antes de que expire la ventana crítica de supervivencia.

Para complementar este despliegue inicial, el Estado argentino dispuso el envío de nuevos vuelos logísticos durante el fin de semana desde las bases de El Palomar y Ezeiza. Estos transportes trasladarán a 76 brigadistas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) y equipamiento tecnológico que incluye drones de mapeo térmico. Las cargas adicionales incluyen plantas potabilizadoras de agua operadas por ingenieros del Ejército, insumos médicos esenciales, carpas de campaña, colchones y kits de cocina para asistir a los damnificados.

El operativo internacional se desenvuelve bajo un escenario complejo debido a las constantes réplicas y los daños severos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Pese a las restricciones de movilidad en las rutas afectadas, los especialistas avanzan a pie con equipamiento liviano y guías caninos en los barrios residenciales destruidos.