Ayuda humanitaria: partió el avión argentino hacia Venezuela

Un avión con personal militar argentino partió este viernes desde la Base Aérea El Palomar con destino a Venezuela para brindar ayuda humanitaria tras los devastadores sismos que afectaron al país caribeño.

La comitiva conforma el primer equipo nacional de asistencia en despegar hacia la zona de desastre, en el marco del plan de contingencia anunciado por el Poder Ejecutivo.

La aeronave tiene previstas escalas técnicas en Viru Viru (Bolivia) y Manaos (Brasil), antes de registrar su arribo definitivo en la Base Aérea El Libertador, ubicada en el estado venezolano de Aragua.

El despliegue ocurre en un escenario crítico donde el balance oficial en la nación afectada ya registra al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

Detalles de la misión y los recursos enviados

El ministro de Defensa, Carlos Presti, estuvo presente en la base militar para despedir a los efectivos y precisó que en este primer tramo viajan 26 militares.

El funcionario nacional remarcó que la prioridad absoluta del contingente durante las primeras horas de operaciones sobre el terreno será la búsqueda y localización de sobrevivientes entre las estructuras colapsadas.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, detalló los recursos materiales y sanitarios que la administración de Javier Milei puso a disposición de la emergencia:

Personal técnico: Médicos emergentólogos con equipamiento completo, enfermeros y auxiliares de salud.

Insumos de contingencia: Un total de 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y sistemas de aire acondicionado.

Flota aérea combinada: Para los sucesivos traslados se utilizarán un avión Embraer, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

Próximas fases del operativo de asistencia

Las autoridades del área de Defensa confirmaron que en un segundo viaje planificado para los próximos días se prevé el traslado de estructuras logísticas de mayor complejidad.



El próximo cargamento incluirá dos plantas potabilizadoras de agua y un grupo sanitario compuesto por médicos de diversas especialidades.



El despliegue argentino se acoplará de forma inmediata a los corredores de emergencia coordinados por las agencias internacionales en el estado costero de La Guaira, el distrito civil más golpeado por los movimientos telúricos y declarado formalmente en estado de desastre natural.