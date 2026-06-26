¡VIDEO! Milagro en Venezuela: rescatan a un bebé de entre los escombros

Un emotivo episodio conmovió al mundo en medio del desolador panorama que atraviesa Venezuela tras el trágico doble sismo.

Los equipos de rescate lograron extraer con vida a un bebé que se encontraba atrapado bajo bloques de hormigón y tierra acumulada por los derrumbes en una de las zonas más afectadas.

El impactante operativo quedó registrado en un video que se difundió rápidamente a través de las plataformas digitales.

La filmación muestra el trabajo milimétrico de los rescatistas y voluntarios, quienes removieron estructuras pesadas con sus manos hasta hallar al menor.

El video del rescate que conmueve al mundo

En las imágenes virales se observa el momento exacto en que los brigadistas logran divisar al pequeño en un estrecho hueco.

Tras asegurar la estructura colapsada, los operarios lograron extraerlo de manera segura en medio del asombro generalizado de los testigos.

Al grito unísono de "¡Dios es grande!", el personal de emergencias tomó al menor en brazos, quien rompió en llanto al instante.

El personal sanitario presente en el lugar le brindó los primeros auxilios médicos de forma inmediata para estabilizarlo y trasladarlo a un centro de salud.

Esperanza en las tareas de búsqueda de sobrevivientes

Este rescate se convirtió de manera instantánea en una bandera de optimismo para las brigadas de socorro nacionales e internacionales.

Los contingentes de ayuda humanitaria continúan desplegando operativos contrarreloj en los distritos más críticos del país caribeño.

Las autoridades locales informaron que la prioridad absoluta sigue siendo la localización de personas atrapadas antes de que se cumplan las horas críticas posteriores al terremoto.

El caso de este lactante renovó las fuerzas de los voluntarios que trabajan sin descanso entre los edificios destruidos.