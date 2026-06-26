Estos países enviaron ayuda humanitaria a Venezuela después del doble terremoto

Un masivo dispositivo de ayuda humanitaria global se puso en marcha para asistir a Venezuela luego de sufrir un doble terremoto que causó graves destrozos.

La ONU detalló que numerosas naciones enviaron contingentes especiales para buscar sobrevivientes entre los escombros y brindar asistencia médica de emergencia.



Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, más de 16 países enviaron equipos técnicos de salvamento.

El portavoz Jens Laerke precisó que el despliegue contempla 25 agrupaciones especializadas para tareas críticas en el terreno.

El despliegue internacional y las brigadas de rescate

De las divisiones operativas enviadas, 18 corresponden a células urbanas de rastreo provistas por delegaciones internacionales. Entre ellas destacan los aportes de Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Qatar, México, Colombia y Chile.

Los contingentes de Suiza, El Salvador y Ecuador también forman parte del grupo que busca acelerar la localización de víctimas.

A su vez, potencias como China y Rusia manifestaron su apoyo político y material. El portavoz asiático Guo Jiakun anunció el envío de fondos de emergencia de la Cruz Roja y confirmó el deceso de dos ciudadanos chinos en la catástrofe.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente la solidaridad de Estados de todos los continentes, incluyendo a naciones de Medio Oriente y África.

El aporte de la Argentina ante la catástrofe

El Gobierno de Javier Milei ratificó su profunda solidaridad con el pueblo venezolano y ultimó los detalles logísticos para sumarse activamente a las tareas de auxilio desde este viernes.

La mesa de coordinación, dirigida por la Jefatura de Gabinete, dispuso un potente esquema de asistencia técnica y sanitaria.

El envío argentino incluye personal médico con instrumental completo, medicamentos de primera necesidad, ambulancias y personal de enfermería.

Para el puente aéreo de abastecimiento, el Poder Ejecutivo ordenó la utilización de un avión Embraer, una aeronave de Aerolíneas Argentinas y un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea.