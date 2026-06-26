Ya son 235 los muertos y 4.300 los heridos por los terremotos en Venezuela

Conforme van pasando las horas aumentan las trágicas cifras por los terremotos de Venezuela ya que hasta el momento se informó que son 235 los fallecidos y 4.300 los heridos, por el fenómeno que afectó a la capital de país y el estado de La Guaira.

Los sismos tuvieron una magnitud 7,2 y 7,5 y fueron registrados en la noche del miércoles. La presidenta Delcy Rodríguez declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. Además, en ese distrito se registraron saqueos a comercios y viviendas derrumbadas.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó que aún se contabilizan 157 personas desaparecidas y 200 atrapadas bajo los escombros por los sismos, aunque esta cifra oficial contrasta con el reporte en línea de la página Desaparecidos Terremoto Venezuela, que estimó la cantidad de desaparecidos en 44.300.

Asimismo, unas 2.927 familias se encuentran damnificadas debido a los sismos. Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento local informó que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos.

Línea para reportes de personas

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal "VENApp" para centralizar los reportes de personas desaparecidas e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

"Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos", enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas. Asimismo, llamó a la población a mantener la "calma y la unidad nacional" frente a los destrozos ocasionados por los movimientos telúricos.

Robos en medio del desastre

Por otra parte, decenas de personas asaltaron el jueves comercios destruidos en la localidad de La Guaira.

Mientras rescatistas, bomberos y funcionarios de seguridad continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, decenas de personas irrumpieron en comercios destruidos o abandonados para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos, reportó el diario El Nacional.

Venezuela quedó destruida por la acción de los terremotos (NA).

La Guaira fue señalada por las autoridades como una de las áreas más golpeadas por la catástrofe. Diversos edificios residenciales y comerciales colapsaron total o parcialmente, mientras continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

Ayuda internacional para Venezuela

Por otra parte, la emergencia movilizó a la comunidad internacional ya que diversas organizaciones civiles y empresariales activaron campañas de recolección de insumos para los damnificados.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció la ayuda de Washington: "Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al maravilloso pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de víctimas mortales", escribió en Truth Social y añadió que su país se encuentra "listo, dispuesto y capacitado para ayudar" a la nación sudamericana en medio de la emergencia.

Donald Trump ofreció la ayuda de Estados Unidos a Venezuela (Archivo).

Es por eso que su gobierno anunció la asignación de 150 millones de dólares para financiar las labores de asistencia humanitaria y dispuso el despliegue de brigadas de rescate e ingenieros para apoyar en las zonas de desastre.

Por su parte, el papa León XIV envió 100.000 euros para ayuda humanitaria a Venezuela, apenas conocida la noticia de los sismos.

En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el envío de 85 socorristas "especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas". Del mismo modo, el Gobierno español ofreció 54 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las labores de rescate, informó el Ministerio de Defensa.

Más ayuda ante el desastre

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, informó que las Fuerzas Militares, Policía Nacional y Defensa Civil se encuentran coordinando acciones junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de brindar "la asistencia que requiera" el país vecino.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció que está "completamente movilizada" para apoyar al pueblo de Venezuela. Asimismo, la Unión Europea puso en marcha un operativo de asistencia internacional para apoyar al país sudamericano.

Colaboración financiera

El Grupo del Banco Mundial informó que está en contacto con las autoridades venezolanas y evaluando la mejor manera de apoyar al país tras los terremotos.

La institución financiera multilateral dijo que está dispuesta a colaborar con el gobierno y a brindar asistencia, incluyendo apoyo técnico y coordinación con socios internacionales que responden al desastre.