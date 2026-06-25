Caos en Venezuela: saqueos en comercios tras los devastadores terremotos

La desesperación se apoderó de las calles de La Guaira. Decenas de personas saquearon comercios parcialmente destruidos o abandonados en busca de alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos.

El desborde social se produce en el punto más crítico de la emergencia humanitaria provocada por el histórico doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela.

Mientras las brigadas de rescate civil y las fuerzas de seguridad concentran sus esfuerzos en remover estructuras colapsadas, la seguridad comercial se vio completamente superada.

La situación en el antiguo estado Vargas es crítica debido a las más de 30 réplicas registradas en las últimas horas, lo que mantiene bajo constante amenaza de derrumbe a las estructuras que quedaron resentidas.

El balance oficial de la catástrofe nacional

El panorama general empeora a medida que los equipos de emergencia logran acceder a los sectores incomunicados. Las autoridades gubernamentales, bajo la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, actualizaron el registro de daños: