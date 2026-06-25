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Jueves, 25 de junio de 2026

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"Cara a Cara", con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida

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Caos en Venezuela: saqueos en comercios tras los devastadores terremotos

En La Guaira, el litoral central, declarado "zona de desastre", vecinos denuncian saqueos, robos y estado de alerta.

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La desesperación se apoderó de las calles de La Guaira. Decenas de personas saquearon comercios parcialmente destruidos o abandonados en busca de alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos. 

El desborde social se produce en el punto más crítico de la emergencia humanitaria provocada por el histórico doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela.

Mientras las brigadas de rescate civil y las fuerzas de seguridad concentran sus esfuerzos en remover estructuras colapsadas, la seguridad comercial se vio completamente superada. 

La situación en el antiguo estado Vargas es crítica debido a las más de 30 réplicas registradas en las últimas horas, lo que mantiene bajo constante amenaza de derrumbe a las estructuras que quedaron resentidas.

El balance oficial de la catástrofe nacional

El panorama general empeora a medida que los equipos de emergencia logran acceder a los sectores incomunicados. Las autoridades gubernamentales, bajo la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, actualizaron el registro de daños:

Indicador de ImpactoCifra Oficial Reportada
Víctimas fatales confirmadasAl menos 188 muertos
Personas heridas asistidas1.520 ciudadanos
Familias damnificadas2.927 grupos familiares
Edificaciones destruidas o afectadasMás de 250 inmuebles
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