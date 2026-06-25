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Jueves, 25 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DRAMÁTICO

Así funciona la plataforma solidaria para buscar desaparecidos en Venezuela

El sitio web centraliza información en medio del colapso de las comunicaciones. Ya se registran más de 34.000 reportes y unas 2.000 personas fueron localizadas a salvo.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

En medio de la catástrofe provocada por los potentes terremotos en Venezuela, un grupo de voluntarios civiles lanzó la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela

La herramienta colaborativa busca centralizar la información sobre personas cuyo paradero se desconoce debido al apagón masivo de electricidad, internet y telefonía. El estado de La Guaira, una de las zonas más devastadas por los sismos, concentra gran parte de las búsquedas.

El sitio web oficial desaparecidosterremotovenezuela.com opera de forma gratuita y busca agilizar el reencuentro de familias tanto para residentes en el país como para ciudadanos que intentan obtener datos desde el exterior. 

Hasta el momento, el registro acumula más de 32.000 personas que siguen sin contacto, mientras que más de 2.000 ya fueron reportadas a salvo.

Cómo utilizar la plataforma y registrar un reporte

El sistema fue diseñado con una interfaz sencilla para facilitar el acceso desde teléfonos celulares en áreas con conectividad inestable. Su funcionamiento se basa en tres pasos fundamentales:

1.Verificación en el buscador:

Al ingresar al sitio, el usuario debe utilizar el motor de búsqueda interno para chequear si el familiar ya fue reportado por otra persona o si posee actualizaciones recientes sobre su estado.

2.Carga del formulario de búsqueda:

Si no existen datos previos, se selecciona la opción "Reportar a alguien". Allí se completa un formulario con el nombre completo, edad, última ubicación conocida y características físicas relevantes.

3.Actualización y baja del caso:

Una vez que se restablece el contacto o la persona es hallada por los equipos de rescate, los allegados deben ingresar nuevamente para cambiar el estado del reporte a "Localizado".

Teléfonos de emergencia habilitados en Venezuela

Los desarrolladores de la iniciativa aclararon que se trata de un canal ciudadano y no de un registro oficial de las fuerzas de seguridad de Venezuela

Para optimizar la respuesta ante emergencias críticas en La Guaira y el resto de las regiones afectadas, la plataforma unificó las líneas telefónicas de las distintas operadoras:

Operadora / RedNúmero de Emergencia
Teléfono Fijo (CANTV)171
Movilnet*1
Digitel112
Movistar911
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