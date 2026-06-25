La plataforma solidaria de búsqueda ya supera los 30.000 reportes de desaparecidos en Venezuela por los terremotos

La plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela ya registra más de 30.000 personas reportadas por sus allegados.

Los desarrolladores y las autoridades civiles aclaran que la cantidad de reportes no equivale a víctimas fatales: la inmensa mayoría de estos casos responde al apagón absoluto de electricidad, internet y telefonía en las zonas de catástrofe, lo que mantiene incomunicadas a comunidades enteras.

El sitio funciona como un nodo centralizado e impulsado por voluntarios donde se puede:

Cargar datos de personas con paradero desconocido.

Consultar listados de ciudadanos que ya fueron localizados.

Actualizar el estado del reporte en tiempo real apenas se restablece el contacto.

La herramienta se convirtió en el principal canal de información tanto para los residentes en el país como para la enorme comunidad de venezolanos en el exterior que intentan desesperadamente rastrear a sus seres queridos.

Balance de la emergencia

Mientras los equipos de rescate avanzan sobre los escombros en condiciones muy complejas, el panorama general de la emergencia se resume en las siguientes cifras oficiales: