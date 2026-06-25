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Jueves, 25 de junio de 2026

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CATÁSTROFE

Por terremotos en Venezuela el Gobierno de Milei habilitó líneas de emergencia para los argentinos afectados

El Ejecutivo también anunció, a través del canciller Pablo Quirno que ofrecerá ayuda humanitaria.

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El Gobierno de Javier Milei habilitó líneas de emergencia y ofreció asistencia humanitaria oficial a Venezuela tras los devastadores terremotos registrados en la franja norte costera que dejaron hasta el momento 164 muertos y miles de heridos. 

A través de la Cancillería argentina, bajo la conducción de Pablo Quirno, precisaron que buscarán dar soporte directo a los ciudadanos argentinos residentes o afectados en las zonas de desastre.

Venezuela sufrió dos sismos de gran magnitud. 164 personas perdieron la vida.&nbsp;
Venezuela sufrió dos sismos de gran magnitud. 164 personas perdieron la vida. 

 La Cancillería solicitó a los ciudadanos argentinos que están en Venezuela seguir estrictamente las indicaciones de resguardo y evacuación de las autoridades locales. Ante cualquier urgencia, dispuso de forma inmediata las siguientes vías de contacto exclusiva.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la administración de Milei formalizó el ofrecimiento de asistencia sanitaria y brigadas logísticas de emergencia. La ayuda prevé canalizarse mediante el despliegue del cuerpo de Cascos Blancos e insumos médicos esenciales. 

Dos terremotos y miles de vidas perdidas

Los dos sismos en cadena provocaron el colapso de infraestructuras críticas y escenas de pánico masivo en ciudades clave como Caracas y La Guaira. Hasta el momento, el saldo oficial reportado asciende a 164 víctimas fatales y más de 900 heridos.

Mientras tanto, los equipos de rescate agilizan la búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros de las edificaciones derrumbadas.

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