Por terremotos en Venezuela el Gobierno de Milei habilitó líneas de emergencia para los argentinos afectados

El Gobierno de Javier Milei habilitó líneas de emergencia y ofreció asistencia humanitaria oficial a Venezuela tras los devastadores terremotos registrados en la franja norte costera que dejaron hasta el momento 164 muertos y miles de heridos.

A través de la Cancillería argentina, bajo la conducción de Pablo Quirno, precisaron que buscarán dar soporte directo a los ciudadanos argentinos residentes o afectados en las zonas de desastre.

Venezuela sufrió dos sismos de gran magnitud. 164 personas perdieron la vida.

La Cancillería solicitó a los ciudadanos argentinos que están en Venezuela seguir estrictamente las indicaciones de resguardo y evacuación de las autoridades locales. Ante cualquier urgencia, dispuso de forma inmediata las siguientes vías de contacto exclusiva.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la administración de Milei formalizó el ofrecimiento de asistencia sanitaria y brigadas logísticas de emergencia. La ayuda prevé canalizarse mediante el despliegue del cuerpo de Cascos Blancos e insumos médicos esenciales.

Dos terremotos y miles de vidas perdidas

Los dos sismos en cadena provocaron el colapso de infraestructuras críticas y escenas de pánico masivo en ciudades clave como Caracas y La Guaira. Hasta el momento, el saldo oficial reportado asciende a 164 víctimas fatales y más de 900 heridos.

Mientras tanto, los equipos de rescate agilizan la búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros de las edificaciones derrumbadas.