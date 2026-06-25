Los reportes 'no son buenos' afirmó Trump sobre el terremoto en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío inmediato de asistencia humanitaria tras registrarse dos devastadores terremotos en Venezuela que sacudieron la región centro-norte.

Los potentes sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con pocos segundos de diferencia y causaron múltiples colapsos estructurales en la capital.

El gobierno norteamericano se movilizó de urgencia ante los reportes de un número masivo de fallecidos en el país sudamericano.

El motivo detrás del sombrío diagnóstico de la Casa Blanca

La advertencia de Donald Trump sobre que los reportes preliminares "no son buenos" se fundamenta en los datos catastróficos procesados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sistema automatizado PAGER del organismo emitió una alerta roja debido a que los epicentros se localizaron en zonas de alta densidad poblacional y con estructuras vulnerables.

Los informes de inteligencia satelital que recibió Washington detallan el colapso masivo de servicios básicos en Caracas, incluyendo cortes totales de energía y agua, junto con hospitales colapsados.

La simultaneidad de los dos terremotos en Venezuela anuló los protocolos de evacuación, dejando atrapadas a miles de personas bajo los escombros y confirmando el peor escenario humanitario.

El despliegue de asistencia humanitaria de Estados Unidos

A través de su red social Truth Social, el jefe de Estado afirmó que su país está "listo, dispuesto y capacitado para ayudar". Siguiendo sus directivas directas, el secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó que Washington coordinará de inmediato el envío de insumos médicos y rescatistas especializados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió mediante su sistema de evaluación preliminar PAGER que la catástrofe posee un impacto potencialmente crítico.

Las proyecciones de este organismo técnico anticipan un alto índice de pérdidas humanas y materiales debido a la escasa profundidad de los epicentros.

Emergencia nacional y millonario fondo de reconstrucción

Ante la severa crisis, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y ordenó la activación completa del sistema de salud.

El gobierno central reportó de forma provisional al menos 164 víctimas fatales y cerca de mil heridos en distintas provincias costeras.

Para hacer frente a la contingencia, la mandataria anunció este jueves la creación de un fondo de contingencia por 200 millones de dólares. Estos recursos económicos especiales serán asignados a la reconstrucción urgente de hospitales, viviendas colapsadas e infraestructura pública dañada por la actividad sísmica.