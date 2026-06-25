Impactante video: grabó el derrumbe de su edificio "desde adentro" durante el terremoto de Venezuela

Los trágicos terremotos ocurridos en Venezuela que dejaron, hasta el momento, 164 muertos y 971 heridos aportaron imágenes aterradoras, como la de un ciudadano que grabó en "primera persona" el momento en que su edificio derrumbaba mientras él escapaba.

La grabación muestra al hombre descendiendo a las apuradas por las escaleras de emergencia mientras el pánico se apodera de la situación, y en un momento se lo escucha gritar con desesperación "esta m... acabó con el edificio", una frase que resume el colapso de la estructura que fue su hogar.

Según relató el hombre en la huida, unos instantes antes del desastre subió a su departamento utilizando el ascensor, pero sin previo aviso, la estructura comenzó a ceder, obligándolo a reaccionar por instinto y a bajar corriendo a toda velocidad varios pisos, consciente de que cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de quedar atrapado bajo un derrumbe total.

Mientras el hombre descendía, el panorama era cada vez más desolador, ya que las imágenes revelan cómo las escaleras se cubrían de escombros, polvo y pedazos de concreto que caían a su paso. Con las paredes desmoronadas y los accesos prácticamente intransitables, la evacuación se transformó en una carrera de obstáculos.

Cifras hasta el momento





Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas en Venezuela después de que los devastadores terremotos sacudieron al país, según indicó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Los sismos derribaron edificios, cerraron el principal aeropuerto del país e hicieron que residentes aterrorizados de la capital huyeran a las calles.

Siguen las tareas de búsqueda de personas en los escombros (X).

Por otra parte, el estado norteño de La Guaira fue descripto por Rodríguez como una "zona de desastre" y el área más afectada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles por la noche.

Los terremotos, entre los más fuertes que golpearon al país en más de un siglo, sacudieron la región, con evacuaciones de edificios en lugares lejanos como la Amazonía de Brasil, a unos 1.700 kilómetros de la capital venezolana.