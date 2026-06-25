Trump ofreció ayuda a Venezuela tras los terremotos: "Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos"

Tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela y dejaron muertos, heridos y serios destrozos en varias regiones del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda a la nación caribeña.

El jefe de Estado del país norteamericano ordenó a las agencias federales organizar una respuesta de emergencia y coordinar el envío de ayuda humanitaria.

"Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos", lamentó en su perfil de la plataforma Truth Social.

"¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos", agregó.

El subsecretario de Estado Christopher Landau y el alto funcionario Jeremy Lewin confirmaron la movilización de un equipo de asistencia en desastres, personal de búsqueda y rescate, y el envío de suministros médicos y humanitarios.

Tareas de ayuda a Venezuela

Según las autoridades estadounidenses, el despliegue se realiza en coordinación con el gobierno interino venezolano para apoyar las tareas de respuesta tras los terremotos que afectaron distintas zonas del país.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó sus condolencias al pueblo venezolano y destacó el respaldo ante la emergencia. "Estados Unidos extiende nuestras más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos. Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate que trabajan incansablemente en las secuelas. América está con el pueblo venezolano en este momento difícil y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela", manifestó.

Los terremotos en Venezuela dejaron cientos de muertos y heridos (X).

Luego, el Departamento de Estado informó que ya movilizó un equipo y un grupo de trabajo de asistencia para desastres con el objetivo de coordinar y brindar ayuda esencial a Venezuela.

"En colaboración con nuestros socios del gobierno interino venezolano, Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, y otros recursos durante los cruciales primeros días posteriores a este trágico desastre natural", señaló el organismo.

Apoyo estadounidense





Landau reafirmó el apoyo de Washington: "Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia. Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este momento difícil. ¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con Ustedes!".

El secretario de Energía, Chris Wright, también envió sus condolencias y deseó fuerza y pronta recuperación a las comunidades impactadas.

Delcy Rodríguez ya tuvo charlas con Washington (Archivo).

Por otra parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció los contactos con el presidente estadounidense tras los terremotos: "Quiero agradecer al presidente Trump que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades", afirmó en su discurso en Venezolana de Televisión.

Rodríguez activó el Estado Mayor de Contingencia, integrado por los vicepresidentes sectoriales Diosdado Cabello, Juan José Ramírez, Héctor Rodríguez y Calixto Ortega. Además, designó al Mayor General Juan Ernesto Sulbarán Quintero como autoridad única para coordinar la respuesta y canalizar las acciones frente a la emergencia.

Compromiso latinoamericano





Finalmente, México informó que prepara el envío de rescatistas y personal sanitario, mientras que Brasil ratificó su apoyo a las tareas de recuperación.

Argentina, por su parte, expresó su disposición a colaborar con asistencia humanitaria "en coordinación con los organismos internacionales", y el presidente Javier Milei envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano.



