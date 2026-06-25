Terremoto en Venezuela: futbolista argentino busca a su familia y realizó un estremecedor pedido

El futbolista argentino Lucas Trejo, que actualmente juega en Venezuela, denunció que perdió contacto con su familia tras los dos terremotos que afectaron al país caribeño y aseguró que sus allegados se encontraban en una de las zonas más golpeadas por el desastre.

El deportista escribió un desesperado pedido en redes sociales. "Nuestro edificio en (la zona de) Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio", sostuvo Trejo.

El futbolista, de 38 años y defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira, compartió una foto junto a su esposa y sus dos hijos, así como los nombres de sus familiares para facilitar la búsqueda.

Mientras que la mujer fue identificada como Yanina Maranella, los menores de edad fueron reconocidos como Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

Los antecedentes deportivos de Trejo





Nacido en Córdoba, el futbolista inició su carrera profesional en España vistiendo la camiseta del L'Escala FC, para luego dar un salto en 2007 hacia el fútbol de Grecia.

En ese país fue contratado por el Atromitos FC, con el que llegó a competir en la máxima categoría de la nación helénica, sumando además una posterior experiencia en el Ethnikos Asteras FC antes de regresar a América.

En Venezuela se transformó en una pieza fundamental del Monagas Sport Club tras su llegada en 2016.

El central argentino no sólo se consolidó rápidamente en la titularidad marcando goles importantes frente a rivales como Carabobo, Mineros, y Deportivo Anzoátegui.

De esa manera, formó parte del histórico plantel que se consagró campeón del Torneo Apertura 2017 ante Caracas FC y que, un año más tarde, participó en la Copa Libertadores de América.