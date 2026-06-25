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Jueves, 25 de junio de 2026

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

Quirno confirmó que están en comunicación con el gobierno de Delcy Rodríguez: "Es una tragedia humanitaria, sin ideología"

El canciller recalcó que el Gobierno de Javier Milei está a disposición para brindar "la asistencia humanitaria que se necesite" tras los terremotos en Venezuela. Indicó que por el momento no hay conocimiento de argentinos afectados por los sismos.

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El canciller Pablo Quirno aseguró este jueves que están "en comunicación" con el gobierno venezolano que encabeza Delcy Rodríguez para brindar "la asistencia humanitaria que se necesite" luego de que dos terremotos sacudieran al país sudamericano este miércoles por la tarde, con un saldo hasta el momento de 164 muertos y casi 1.000 heridos.

"Iniciamos conversaciones con la cancillería venezolana para evaluar conjuntamente qué se necesita y ponernos a disposición", remarcó el ministro de Relaciones Exteriores que calificó lo ocurrido como una "tragedia humanitaria, sin ideología".

Asimismo, apuntó que no hay diálogo directo entre mandatarios por lo que el contacto "es a través de cancillerías". "La información cambia minuto a minuto, recibimos información y coordinamos con las autoridades venezolanas minuto a minuto. Y charlamos con el presidente (Javier) Milei para brindar la asistencia humanitaria que se necesite", ratificó Quirno.

"No tenemos cifras de argentinos"

Por otra parte, el canciller informó que por el momento no hay conocimiento de argentinos afectados por los sismos.

"No tenemos cifras de argentinos. Se han comunicado argentinos residentes en Venezuela que nos han llamado y que estaban bien, estamos tendiendo una red de consulares", precisó en declaraciones televisivas.

En este marco, pidió a quienes tienen familiares en Venezuela "orden y tranquilidad". "Hay un mundo dispuesto a ayudar. Esa es la mayor tranquilidad, Argentina está dispuesta a dar la respuesta necesaria", enfatizó.

Quirno confirmó que están en comunicación con el gobierno de Delcy Rodríguez: "Es una tragedia humanitaria, sin ideología"

En este marco, advirtió que "las comunicaciones son muy difíciles, están muy atareadas" por lo que solicitó no saturar las líneas telefónicas. "Entendemos la angustia por la situación de los venezolanos que están allá y los que están en el exterior, tratamos de colaborar con todos pero lo primero es la asistencia con el desastre, es muy difícil pedirlo, pero no saturar la línea de comunicación", expresó.

Por último, señaló que están tratando de determinar "cuáles son los elementos de mayor necesidad". "Estamos a disposición. Cascos Blancos, rescatistas, pastillas potabilizadoras de agua, medicamentos. Es una situación que evoluciona constantemente, tiene una dinámica muy difícil de seguir y cómo hacemos llegar la asistencia de la manera más urgente posible. En estos temas siempre hay prioridades, la parte rescate", sentenció.

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