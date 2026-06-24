Liberaron a dos argentinos que estuvieron un mes detenidos en Libia

Paula Giménez y Lucas Aguilera, dos argentinos que estuvieron un mes detenidos en Libia, fueron expulsados del país africano y ahora se encuentran en Estambul, Turquía. Ambos integraban una misión humanitaria que transportaba asistencia para la población palestina.

"La Cancillería Argentina informa que hoy por la mañana fueron expulsados de Libia del Este (Bengasi) los dos ciudadanos argentinos, María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, participantes del Convoy Sumud, detenidos el pasado 24 de mayo en Sirte (Libia). Ambos se encuentran seguros en la ciudad de Estambul (Turkiye) donde fueron asistidos por funcionarios del Consulado General en esa ciudad", anunció este miércoles el canciller Pablo Quirno en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Giménez y Aguilera formaban parte del convoy Global Sumud Maghreb, una iniciativa internacional que tenía como objetivo llegar a Gaza transportando asistencia humanitaria. El recorrido contemplaba atravesar Mauritania, avanzar por territorio libio, entrar a Egipto y finalizar en Palestina.

Ambos habían partido el 5 de mayo desde la Argentina y el primer destino fue Estambul. Desde allí se incorporaron a una delegación integrada por representantes de unos 20 países que avanzó por el norte de África con vehículos, ambulancias y camiones cargados con ayuda. Durante semanas permanecieron en el desierto libio esperando autorización para continuar viaje hasta que fueron detenidos.

"Desde el 24 de mayo, fecha en la que Giménez y Aguilera fueron detenidos, la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos, la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, hicieron posible su liberación", recalcó Quirno.

"Cancillería no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda"

En este marco, subrayó que "la Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior". "Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron", enfatizó.

Por último, agradeció "la dedicada asistencia consular y el profesionalismo de los funcionarios diplomáticos en Túnez y en la Dirección General de Asuntos Consulares en condiciones particularmente complejas".