Quiénes son los dos argentinos que formaban parte de una misión humanitaria y fueron capturados en Libia y el Gobierno intenta repatriar

Dos mendocinos, identificados como María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, fueron detenidos el sábado pasado en Libia mientras formaban parte de una comitiva internacional que recolectaba y transportaba asistencia para los habitantes de la Franja de Gaza.

Tras la difusión del caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina inició gestiones diplomáticas para determinar su paradero exacto y abogar por su liberación.

Los argentinos detenidos son directores del área de investigación dentro de la agencia de noticias NODAL, un medio especializado en la cobertura de América Latina y el Caribe.

María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera están detenidos en Libia desde el sábado pasado.

Para este viaje, ambos se sumaron al equipo sanitario y de coordinación de Global Sumud Maghreb, una red internacional conformada por activistas, profesionales de la salud y colaboradores de distintas nacionalidades.

El itinerario planificado por la organización civil incluía un trayecto que comenzó a principios de mayo. La ruta diseñada estipulaba el cruce de frontera en Mauritania, el paso por el territorio de Libia y el posterior ingreso a Egipto, para acceder de forma directa al territorio de la Franja de Gaza para hacer entrega de los insumos.

Según constató Cancillería argentina, la interrupción del viaje y posterior detención de los integrantes se produjo en las cercanías de la ciudad de Sirte, ubicada en el norte de África.

Si bien las autoridades de Libia no brindaron un listadoa oficial de los detenidos, las dependencias diplomáticas locales estiman que los argentinos fueron trasladados a la ciudad de Bengasi.

Quiénes son los dos argentinos detenidos en Libia

María Paula Giménez tiene 42 años y nació en la localidad de General Alvear, Mendoza. Cursó y completó sus estudios universitarios en la carrera de Psicología en la provincia de San Luis, para luego radicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ejerce tareas de investigación social y de comunicación regional.

Por su parte, Lucas Ezequiel Aguilera, de 49 años, es de Luján de Cuyo, y comparte el rol de dirección investigativa en la misma agencia de noticias.

Según datos aportados por la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, el rol de ambos dentro de la caravana estaba vinculado con las tareas de soporte y logística del sector sanitario.

La cronología del viaje señala que los dos investigadores partieron desde Argentina el 5 de mayo con destino a la ciudad de Estambul, Turquía. Allí se sumaron a una delegación multinacional conformada por representantes de 20 países, la cual disponía de una flota vehicular integrada por camiones de carga, módulos habitacionales y ambulancias.

Durante el trayecto en el norte de África, los miembros del convoy tuvieron que permanecer estacionados durante varias semanas en una zona desértica bajo jurisdicción libia, a la espera de las autorizaciones correspondientes para transitar de manera regular.

En ese lapso, el grupo recibió capacitaciones orientadas a la asistencia humanitaria en contextos de crisis. Nora Otín, madre de Giménez, aportó detalles sobre el día a día en el campamento: "En el desierto de Libia hicieron cursos de primeros auxilios y otras capacitaciones para poder asistir a los ciudadanos cuando llegaran".

Asimismo, la mujer remarcó el objetivo del viaje: "Ellos fueron con la bandera de la paz en su mano, solo iban a llevar ayuda para todos esos niños mutilados, mujeres y ancianos que están deambulando solos por las calles; y no solo que no los dejan entrar, sino que no sabemos nada".

El quiebre en las negociaciones ocurrió cuando un grupo reducido de la comitiva, entre los que se encontraban Giménez y Aguilera, se adelantó hacia un puesto de control vial con el propósito de tramitar los permisos de circulación con las fuerzas de seguridad locales.

Los registros indican que el último contacto directo entre los argentinos y sus familias se produjo durante la tarde del domingo 24 de mayo. A partir de esa interrupción en las comunicaciones, se activaron los protocolos de asistencia consular y los reclamos de organizaciones internacionales de derechos humanos.

Antes de iniciar el trayecto, los dos profesionales habían registrado testimonios en videos para ser difundidos de modo preventivo en caso de ser detenidos. Dichas filmaciones comenzaron a circular tras confirmarse la falta de respuestas por parte de las autoridades libias.

"Desde el 5 de mayo que salieron de Argentina y hasta el sábado a la noche estuvimos comunicados lo más bien... Lo que más necesitamos es que se comunique, que se visibilice esto que ha pasado para que pronto los liberen", afirmó la madre de María Paula.