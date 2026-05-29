Ya son 13 los casos de hantavirus por el brote en el crucero que zarpó de Ushuaia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que los afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ascendieron a 13. El reporte epidemiológico detalló que el total se compone de 11 casos confirmados por análisis de laboratorio y dos catalogados como "probables".

Las autoridades sanitarias ratificaron, además, que se registraron tres muertes desde el inicio de la emergencia a bordo de la embarcación, la cual había iniciado su itinerario desde Ushuaia, Tierra del Fuego.

El virus puede derivar en el Síndrome Pulmonar por Hantavirus, una afección crítica que afecta al corazón y los pulmones.

La actualización técnica del organismo internacional expuso la aparición de nuevos diagnósticos positivos durante las últimas dos semanas en pasajeros oriundos de Canadá, España y Países Bajos. Estos pacientes permanecen bajo estricta vigilancia médica por formar parte del listado de contactos de alto riesgo confeccionado tras el desembarco. En paralelo, los equipos de control biológico descartaron un cuadro sospechoso que permanecía bajo análisis en Estados Unidos.

El buque, perteneciente a la firma Oceanwide Expeditions, había comenzado su navegación el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria fueguina. Los registros médicos indicaron que el primer paciente manifestó la sintomatología inicial una semana después, mientras la nave se adentraba en aguas abiertas.

Según la OMS, los síntomas se presentan aproximadamente a los 22 días del contagio

La ventana temporal de manifestación de los síntomas determinó que el período de incubación promedio para esta cepa específica se ubica en los 22 días. Frente a este comportamiento, la OMS dictaminó una recomendación de 42 días de aislamiento preventivo para los vínculos estrechos. Esta medida garantiza un porcentaje del 96% de eficacia para una liberación segura de los pacientes que iniciaron la cuarentena.

La principal línea de investigación científica mantiene como hipótesis central que el "caso cero", un ornitólogo de nacionalidad neerlandesa de 70 años que falleció a bordo junto a su esposa, contrajo la afección en territorio continental antes de embarcar. Los especialistas evalúan que la exposición ambiental se produjo en tierra firme mediante el contacto directo con secreciones de roedores silvestres.

La cepa denominada Andes Sur se caracteriza por ser la única variante conocida a nivel global con la capacidad comprobada de transmitirse directamente entre seres humanos.