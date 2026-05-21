Brote de hantavirus: 18 casos confirmados en la provincia de Buenos Aires y siete fallecidos en lo que va del año

El Ministerio de Salud bonaerense declaró oficialmente el estado de brote epidemiológico por hantavirus, tras registrarse un incremento cercano al 50% en los contagios durante los primeros meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Según los datos publicados en los últimos boletines epidemiológicos de la cartera sanitaria bonaerense, en lo que va del año se confirmaron 18 casos positivos y siete fallecimientos dentro del territorio provincial.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Esta cifra contrasta con los 12 contagios reportados durante el mismo lapso de 2025, lo que evidencia una aceleración en la curva de infectados y víctimas fatales.

El incremento de las detecciones se localiza principalmente en áreas rurales y periurbanas de la provincia, donde existe una mayor probabilidad de exposición ambiental. El índice epidemiológico sectorial alcanzó un valor de 1,67, cifra que superó el umbral límite de 1,25 fijado por los especialistas para determinar técnicamente un escenario de brote comunitario.

La alarma de los equipos médicos radica en el comportamiento atípico de la enfermedad. Históricamente, el hantavirus, una zoonosis transmitida por el contacto con saliva, orina o excretas de roedores silvestres infectados, presenta sus picos de circulación durante las estaciones de primavera y verano. Sin embargo, la persistencia de infecciones detectada en estos meses rompe con la estacionalidad habitual registrada en las últimas décadas.

Reforzaron las campañas de prevención

Frente a este panorama, los organismos de salud pública reforzaron las campañas de prevención y recomendaron extremar la higiene en zonas rurales, ventilar espacios cerrados que hayan estado deshabitados y consultar de manera urgente ante la aparición de fiebre, dolores musculares o dificultades respiratorias.