El Ministerio de Salud advirtió por una deuda millonaria de la Provincia con hospitales SAMIC

El Ministerio de Salud de la Nación difundió un comunicado oficial en el que informó que los presidentes de los Consejos de Administración de distintos hospitales S.A.M.I.C. manifestaron su preocupación por las deudas que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantiene con esas instituciones.

Según precisaron desde la cartera sanitaria nacional, la deuda acumulada alcanza los $630.635 millones y ya fue reclamada "en reiteradas oportunidades" sin obtener respuesta por parte de la administración bonaerense.

El planteo se realizó durante un encuentro convocado por el propio Ministerio de Salud nacional, del que participaron autoridades de hospitales nacionales y SAMIC. En ese marco, también estuvieron presentes representantes del Hospital Garrahan, quienes -de acuerdo al comunicado oficial- manifestaron inquietud por el aumento de pacientes bonaerenses que requieren atención en ese centro pediátrico.

El Ministerio de Salud aseguró que la Provincia incumple con el financiamiento de hospitales

En el comunicado, el Ministerio explicó que los hospitales SAMIC funcionan bajo un esquema de financiamiento compartido: el Gobierno nacional aporta el 70% de los recursos y la Provincia de Buenos Aires el 30%.

Sin embargo, siempre según la versión difundida por la cartera sanitaria nacional, ese compromiso "no ha sido cumplido" por la jurisdicción bonaerense, lo que provocó una "pérdida significativa de recursos" para los hospitales.

"El sostenimiento integral de su funcionamiento queda, en los hechos, a cargo del Gobierno nacional", señalaron en el texto difundido oficialmente.

De acuerdo al detalle brindado por el Ministerio de Salud, la deuda se divide de la siguiente manera:

$396.631 millones correspondientes al Hospital El Cruce de Florencio Varela.

correspondientes al Hospital El Cruce de Florencio Varela. $104.263 millones al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas. $61.174 millones al Hospital René Favaloro.

al Hospital René Favaloro. $59.465 millones al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. $9.099 millones al Hospital SAMIC de Laferrere.

Las autoridades hospitalarias indicaron -según el comunicado- que esta situación complica la previsibilidad financiera y dificulta la planificación de prestaciones, compra de insumos y equipamiento.

La situación del Garrahan y las prótesis para pacientes bonaerenses

Otro de los puntos destacados en el comunicado oficial del Ministerio de Salud fue la situación del Hospital Garrahan.

Las autoridades del centro pediátrico señalaron que el 70% de los pacientes atendidos no cuenta con cobertura médica y que, dentro de ese universo, el 70% corresponde a pacientes bonaerenses.

Además, informaron que actualmente hay 814 niños esperando prótesis que deberían ser entregadas por la Provincia de Buenos Aires para poder ser intervenidos quirúrgicamente en el hospital.

Según indicaron desde el Garrahan, esta problemática se arrastra desde 2022 y generó reprogramaciones de cirugías e incluso derivaciones de pacientes que alcanzaron la adultez mientras aguardaban respuestas.

El Ministerio de Salud también aseguró que, en casos de extrema urgencia, el hospital debe afrontar intervenciones con recursos propios mientras las familias realizan "trámites prolongados" ante el Banco de Prótesis provincial.

Del encuentro participaron autoridades de los hospitales Cuenca Alta, Garrahan, El Cruce, Bicentenario Esteban Echeverría, SAMIC Presidente de Laferrere, Hospital Nacional Posadas y Hospital René Favaloro, además de representantes del Hospital SAMIC El Calafate, que participaron de manera virtual.