Un equipo del Malbrán recorre Ushuaia para identificar la posible circulación de hantavirus

Un equipo técnico del Servicio de Biología Molecular de la ANLIS Malbrán desembarcó en la ciudad de Ushuaia para encabezar un operativo de vigilancia ambiental y captura de roedores silvestres.

La intervención científica tiene como objetivo investigar el brote de hantavirus detectado en el crucero HV Hondius y aportar datos de relevancia que permitan frenar la propagación de la enfermedad en el extremo sur del país.

El operativo de captura y las especies bajo estudio

Las tareas en el terreno se desarrollan de forma coordinada con la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego.

Los científicos seleccionaron sectores específicos de la zona guiados por criterios ecológicos, priorizando áreas con baja circulación de personas para garantizar la seguridad de la población local.

El procedimiento de campo incluye recorridas de reconocimiento e instalación de trampas Sherman cebadas para atraer a pequeños mamíferos de hábitos nocturnos.

Los principales vectores bajo investigación son las especies Oligoryzomys longicaudatus, Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, todas vinculadas históricamente a la transmisión de este virus en los ambientes naturales de la Patagonia.

Estrictos protocolos de bioseguridad en el terreno

Debido al alto riesgo que implica la manipulación de animales potencialmente infectados, los profesionales utilizan mamelucos descartables, ropa de campo especial, guantes, protección ocular, mascarillas de alta eficiencia, equipos de presión positiva y sistemas de respiración autónoma.

En un laboratorio de campaña acondicionado especialmente, los ejemplares capturados son identificados y se les extraen muestras de sangre y tejidos.

Este material biológico es colocado en envases de seguridad y almacenado en freezers a -80 °C en instituciones de la región, asegurando la cadena de frío hasta su posterior traslado.

Análisis molecular y secuenciación en Buenos Aires

Las actividades de captura se repetirán diariamente durante una semana completa.

Al finalizar las tareas, los profesionales retirarán los dispositivos de captura y procederán a la descontaminación total del equipamiento utilizado.

El destino final de las muestras extraídas será el Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán. Allí, los científicos llevarán a cabo en primera instancia análisis serológicos para detectar anticuerpos específicos.

Ante eventuales resultados positivos, se avanzará con estudios moleculares para buscar el genoma viral mediante extracción de ARN y técnicas de RT-PCR, concluyendo con una secuenciación genética que permitirá caracterizar con precisión el virus circulante.