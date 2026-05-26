En las últimas horas, las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso positivo de hantavirus entre los pasajeros del crucero MV Hondius, la embarcación que quedó en el centro de una alerta epidemiológica internacional tras registrarse varios contagios y muertes vinculadas al virus.

El nuevo infectado es un ciudadano español que permanecía aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid luego de regresar del viaje. Según informaron medios europeos, el paciente no presenta síntomas graves, aunque fue trasladado a una unidad especial de aislamiento tras confirmarse el resultado positivo mediante una prueba PCR.

Con esto, ya son al menos 13 los contagios detectados entre pasajeros y tripulantes del crucero, mientras que el brote habría provocado tres fallecimientos. La situación mantiene en alerta a organismos sanitarios internacionales debido a la posibilidad de nuevos casos durante el período de incubación de la enfermedad.

Confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla.



Corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote. May 25, 2026

El crucero MV Hondius había partido desde Ushuaia para realizar una travesía turística por el Atlántico Sur y zonas cercanas a la Antártida.

Luego de conocerse los primeros casos sospechosos, distintos países activaron protocolos de control sanitario para monitorear a las personas que viajaron a bordo.

Especialistas recordaron que el hantavirus puede presentar síntomas similares a una gripe en sus primeras etapas, aunque en los cuadros más severos puede derivar en complicaciones respiratorias graves.

Además, remarcaron que el período de incubación puede extenderse durante varias semanas, motivo por el cual muchos pasajeros continúan bajo observación médica preventiva.

Mientras avanza la investigación epidemiológica, las autoridades sanitarias continúan realizando controles y seguimientos a quienes compartieron el viaje. En paralelo, el crucero permanece sometido a tareas de desinfección y estrictos protocolos de bioseguridad para evitar una mayor propagación del virus.