Por cáncer de piel, Lula da Silva inició un tratamiento preventivo de radioterapia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó este lunes un tratamiento médico complementario de radioterapia superficial preventiva en el cuero cabelludo.

Según informó el Hospital Sirio-Libanés de la ciudad de Brasilia, la intervención médica tiene como objetivo principal disminuir las probabilidades de recurrencia de un carcinoma basocelular, un tipo común de cáncer de piel que le fue extirpado de la cabeza el pasado mes de abril.

Detalles del procedimiento médico

El equipo de especialistas a cargo de la salud presidencial optó por esta estrategia terapéutica para fortalecer la protección del área afectada tras la remoción de la lesión.

El tratamiento busca eliminar cualquier posibilidad de que persistan células cancerosas residuales en la zona intervenida de la cabeza.

A través de un comunicado oficial emitido por la institución sanitaria, los médicos detallaron el estado de situación del mandatario: "El presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo hoy, 25/05, en el Hospital Sirio-Libanés, unidad Brasilia. Tras la extracción de la lesión basocelular el 24/04/24, se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva en el cuero cabelludo, que comenzó este lunes".

Continuidad de la agenda pública

El boletín médico emitido en San Pablo precisó que el tratamiento no generó secuelas que limiten las funciones institucionales del jefe de Estado.

Por este motivo, el mandatario de Brasil podrá mantener su rutina de actividades públicas de manera habitual, sin necesidad de suspender sus compromisos oficiales ni alterar su agenda de gobierno.

No obstante, los profesionales dermatológicos indicaron una serie de pautas obligatorias de cuidado posoperatorio y protección cutánea.

Como parte fundamental del proceso de recuperación y seguridad, recomendaron que continúe bajo estricto control especializado, cumpla con el uso diario de protector solar, mantenga un vendaje en la zona tratada y utilice un sombrero durante sus apariciones al aire libre.