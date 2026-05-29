Cancillería coordina gestiones por dos argentinos detenidos en Libia

La Cancillería argentina confirmó este viernes la detención en Libia de Paula Giménez y Lucas Aguilera, dos argentinos que participaban de una misión internacional hacia la Franja de Gaza.

Ambos ciudadanos se desempeñan como directores de investigación del medio especializado Nodal y formaban parte de un equipo de salud y acompañamiento organizado por la entidad Global Sumud Maghreb para transportar asistencia humanitaria.

Intercepción en territorio libio

La caravana había iniciado su trayecto el pasado 8 de mayo desde Argelia y recorrió sectores de Túnez y el oeste de Libia.

Según denunció la organización convocante, el contacto con el grupo se interrumpió en la ciudad de Sirte, cuando una delegación concurrió a un puesto de control militar para negociar el paso con las fuerzas del este libio, lideradas por el mariscal Jalifa Haftar.

Junto a los profesionales argentinos se encontraban activistas de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez. Aunque las autoridades locales no emitieron un reporte formal, las tareas de relevamiento del Palacio San Martín indican que los ciudadanos se encuentran alojados en Bengasi.

Acciones diplomáticas y reparos oficiales

Debido a la falta de representación directa en la zona, la Embajada Argentina en Túnez solicitó cooperación consular a la delegación de Italia en Libia.

Si bien el cónsul italiano logró constatar el estado de sus compatriotas y requerir mejoras en las condiciones de reclusión, las autoridades locales le impidieron tomar contacto con los ciudadanos argentinos.

Ante este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina acciones con la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

En su comunicado oficial, el organismo remarcó que garantiza la asistencia en el exterior, incluso frente a "acciones imprudentes y temerarias" por parte de particulares y organizaciones en áreas de conflicto.