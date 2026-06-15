Qué dice el gobierno de Milei sobre la misión humanitaria que terminó con diputados nacionales deportados de Bolivia

El gobierno de Bolivia que conduce Rodrigo Paz Pereira, aliado regional del presidente de la Nación, Javier Milei, impidió el ingreso a veedores de derechos humanos de ciudadanía argentina que integran una Misión Humanitaria, incluidos dos diputados nacionales. El canciller Pablo Quirno comunicó que hubo contactos y que los miembros fueron enviados de regreso a Buenos Aires.

En medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia y tras las versiones por el envío que autorizó Milei de un avión Hércules C-130 oficialmente para trasladar alimentos, se produjo un conflicto con una delegación argentina a la que le retuvieron sus documentos al llegar a ciudad de La Paz y fue deportada.

Quirno resumió en la red social X a los deportados como "un grupo de ciudadanos argentinos integrantes de una autodenominada "Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos", con el autodeclarado propósito de "realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos".

Misión Humanitaria antes de partir a Bolivia.

Las autoridades bolivianas los mandaron devuelta a la escala previa en la ciudad de Santa Cruz y allí los retuvieron en el avión para deportarlos a Ezeiza.

"Durante los controles migratorios realizados, se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación", indicó el canciller Quirno.

El objetivo de la delegación de argentinos que viajaron a Bolivia era, según anticiparon, "relevar las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano".

Tras ser deportados, desde la delegación argentina comunicaron: "La represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo. Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar alertas ante la situación por la que está pasando la Misión Humanitaria".

Y agregaron: "La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos. Además, atenta contra los fueros diplomáticos de diputados nacionales como Juan Marino y Vanina Biasi que son parte de esta delegación".

Misión Humanitaria: todos los deportados de Bolivia