El Gobierno sigue de cerca la crisis en Bolivia y evalúa reforzar la frontera norte

El Poder Ejecutivo nacional intensificó el seguimiento de la profunda crisis política y social que atraviesa Bolivia, manteniendo bajo análisis la posibilidad de robustecer los controles en los pasos fronterizos si la conflictividad continúa en ascenso.

Desde la administración central señalaron que la situación se encuentra "bajo evaluación" y que las determinaciones de carácter operativo quedarán supeditadas al área que encabeza la ministra Alejandra Monteoliva.

Por el momento, las autoridades descartaron la implementación del denominado Plan Roca, la estructura que regula el despliegue de efectivos militares para la vigilancia de los límites internacionales. La estrategia oficial prioriza la cautela para evitar señales de sobrerreacción institucional, aunque en los despachos oficiales reconocen que la gravedad del escenario boliviano representa un riesgo latente para las provincias del norte argentino.

Ejes de preocupación y asistencia humanitaria

La atención de los funcionarios nacionales se concentra específicamente en dos variables: el potencial incremento de los flujos migratorios y la posibilidad de que el escenario de inestabilidad favorezca el accionar del crimen organizado. El panorama en el territorio limítrofe incluye masivas movilizaciones de la Central Obrera Boliviana contra la gestión del mandatario Rodrigo Paz, parálisis en los esquemas de transporte, desabastecimiento de bienes esenciales e insumos médicos, y la reciente dimisión del ministro de Trabajo, Edgar Morales.

En el plano diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, desestimó las denuncias formuladas por el exjefe de Estado Evo Morales respecto a un presunto envío de soporte militar hacia el territorio boliviano. Desde la Cancillería precisaron que las operaciones aéreas locales respondieron únicamente a razones humanitarias.

"Los vuelos nacionales tuvieron como objetivo trasladar alimentos y provisiones ante los bloqueos", aclararon fuentes del Ejecutivo, remarcando que dichas acciones no significan una intromisión en el conflicto interno de la nación vecina.

Evaluación de escenarios operativos

El diseño de un eventual despliegue de refuerzos en la frontera norte permanece bajo la órbita de la cartera de Seguridad, que cuenta con antecedentes en la aplicación de dispositivos especiales en las provincias limítrofes. La premisa gubernamental consiste en sostener el respaldo institucional a las autoridades constitucionales de Bolivia, supeditando cualquier movimiento de las fuerzas de seguridad locales a la evolución diaria de los acontecimientos en los pasos fronterizos.