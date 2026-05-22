¡Arde Bolivia! Manifestantes reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz

La crisis institucional en Bolivia alcanzó su punto de mayor complejidad con masivas movilizaciones que confluyeron en la sede de gobierno para reclamar la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Las protestas, lideradas por la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas afines al exmandatario Evo Morales, mantienen cercados los principales accesos a La Paz y otras ciudades neurálgicas del país, registrando serios incidentes con las fuerzas de seguridad y un creciente desabastecimiento de insumos básicos.

Bloqueos carreteros y parálisis logística

El conflicto social, que se extiende por más de tres semanas, mantiene activos cerca de cincuenta puntos de bloqueo que obstruyen rutas clave en siete de los nueve departamentos bolivianos.

La medida de fuerza afecta directamente al transporte pesado, dejando miles de camiones varados en las rutas, e interrumpió el suministro interno de carburantes y oxígeno medicinal, encendiendo alertas en los centros de salud de las regiones de Cochabamba, Santa Cruz y El Alto.

Los manifestantes rechazan un paquete de medidas impulsadas por la administración central, incluyendo reformas laborales y proyectos de privatización, a lo que se suma el malestar por la elevada inflación.

Por su parte, sectores cívicos y empresariales de diversas localidades manifestaron su rechazo a los cortes viales, exigiendo medidas oficiales que garanticen el libre tránsito y la pacificación nacional.

Reconfiguración del gabinete ante la crisis

Frente a la escalada de violencia en las calles y la presión de agrupaciones radicales como los denominados Ponchos Rojos, el jefe de Estado descartó de plano la posibilidad de interrumpir su mandato constitucional.

Sin embargo, para intentar contener las protestas, el Ejecutivo dispuso un reordenamiento de su equipo de colaboradores con el objetivo de conformar una estructura con mayor proximidad a las demandas sociales de la comunidad.



"Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha", afirmó Rodrigo Paz en una rueda de prensa brindada en el Palacio de Gobierno, oportunidad en la que ratificó que las instancias de negociación no incluirán a sectores implicados en destrozos a la propiedad pública.

La reestructuración ministerial registró su primer movimiento institucional tras confirmarse la dimisión del titular de la cartera de Trabajo, Edgar Morales, quien fue reemplazado en su cargo por el abogado Williams Bascopé.