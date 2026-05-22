Crisis en Bolivia: Gobierno anunció que ya son 4 los muertos por los bloqueos y protestas

Con la muerte de un niño de 12 años por la falta de atención médica debido a los bloqueos de rutas, el Gobierno boliviano informó que ya son cuatro las víctimas fatales vinculadas por las protestas que se llevan a cabo en el país.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud lamentó "el fallecimiento de un niño de 12 años, debido a los bloqueos que no permitieron el paso de la ambulancia en la que era trasladado de emergencia" desde un hospital en Llallagua hacia la capital homónima. Ante las obstrucciones, "el vehículo tuvo que dirigirse hacia Oruro" y "el menor falleció en el trayecto".

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

En este marco, el Ministerio expresó sus condolencias a la familia y subrayó "que la vida está por encima de todo conflicto". "Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos", solicitaron a los manifestantes.

Según la radio Pío XII, el niño residía en el municipio de Pocoata y llegó el miércoles por la noche al hospital de Llallagua con diagnóstico de "trauma abdominal grave", que requería operación y cuidados intensivos.

Otras muertes por el conflicto

La muerte del menor se suma a otras tres, incluida la de una ciudadana de Belice, que tampoco pudo recibir atención médica a tiempo a causa de los bloqueos iniciados hace 16 días por sindicatos de campesinos aimaras en el altiplano.

La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, es el epicentro de las protestas, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex mandatario Evo Morales (2006-2019), quienes piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Ciudades afectadas por las bloqueos

Además, los bloqueos se expandieron a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. Esta situación causó escasez de alimentos, combustible y suministros médicos, incluido oxígeno medicinal, especialmente en La Paz y la ciudad vecina de El Alto.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) anunció que las pérdidas para el sector industrial superan los 600 millones de dólares, afectando también la programación de eventos culturales y deportivos.

Los manifestantes piden la renuncia de Rodrigo Paz (X).

El Gobierno, Defensoría del Pueblo e Iglesia reiteraron pedidos a los manifestantes para que garanticen "corredores humanitarios" destinados al paso de ambulancias, alimentos, combustible y oxígeno medicinal.