Argentina rechazó los bloqueos masivos en Bolivia: "No es tiempo de ambigüedades"

El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Bernardo Cherniak, expresó este miércoles la solidaridad del Gobierno de Javier Milei con Bolivia y advirtió que "no es tiempo de ambigüedades" frente a la crisis del país vecino, convulsionado por masivos bloqueos de tránsito contra el programa económico promovido por el presidente Rodrigo Paz.

En ese sentido, remarcó que "la Argentina reafirma su rechazo a toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático o alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia", al tiempo que manifestó que, "para algunos actores, la democracia sólo vale si ganan las elecciones".

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Las palabras del diplomático argentino fueron emitidas en el marco de una reunión convocada por la OEA para evaluar la situación política interna de Bolivia.

Cherniak exhortó a todos los actores políticos y sociales del país vecino a canalizar las diferencias "por vías institucionales, privilegiando el diálogo, el respeto a las autoridades democráticas y la preservación de la paz social"

Detalles de la protesta que se desarrolla en Bolivia

En el país vecino, donde desde el pasado 1 de mayo existen bloqueos de tránsito masivos.

Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y reportes locales, este miércoles había cerca de 50 puntos de corte activos, distribuidos principalmente en seis departamentos: La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.

Por su parte, Paz denunció en los últimos días que la democracia en Bolivia está siendo "tomada como rehén".

Además, definió a los bloqueos de tránsito como un mecanismo de "extorsión al Estado" impulsado por sectores que buscan desestabilizar su gestión.