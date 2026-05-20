Argentina rechazó la acusación de Evo Morales sobre una supuesta cooperación militar con Bolivia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina desmintió de forma categórica las afirmaciones del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien había denunciado una presunta cooperación militar y el envío de material antidisturbios por parte de la administración de Javier Milei para colaborar con el Poder Ejecutivo boliviano.

La respuesta oficial del canciller argentino, Pablo Quirno, precisó que la intervención del Estado nacional se limitó exclusivamente al aporte de una aeronave Hércules de las Fuerzas Armadas para el transporte logístico de alimentos e insumos de primera necesidad.

Pablo Quirno, canciller de Argentina, le respondió al ex presidente de Bolivia Evo Morales.

Según la explicación gubernamental, esta medida de asistencia se adoptó con el objetivo de abastecer a la población civil y sortear los bloqueos de rutas que sostienen en territorio boliviano los sectores sociales y campesinos alineados con el ex mandatario.

"Esto comprueba lo que es el eje del mal", manifestó Quirno en declaraciones radiales, al descalificar la versión de una supuesta ayuda destinada a la represión de las protestas.

El jefe de la diplomacia argentina argumentó que la carga trasladada pertenece al propio Estado boliviano y que la colaboración responde a razones estrictamente humanitarias frente al desabastecimiento interno provocado por las manifestaciones que exigen la dimisión del dirigente Rodrigo Paz Pereira.

Por su parte, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, expresó el agradecimiento de su administración al respaldo logístico brindado por la Casa Rosada.

En tanto, las autoridades argentinas ratificaron la fluidez de las relaciones bilaterales con el actual Ejecutivo boliviano y acusaron formalmente a las facciones que responden a Morales de intentar subvertir el orden democrático en el país vecino.