Pablo Quirno se solidarizó con Donald Trump tras el ataque armado: "La violencia política nunca es una opción"

En medio de la conmoción internacional por el ataque armado ocurrido durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el canciller argentino, Pablo Quirno, expresó públicamente su respaldo al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su esposa.



El pronunciamiento llegó este domingo a través de un mensaje difundido en la red social X, donde el titular del Palacio San Martín manifestó: "Nuestra solidaridad con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su esposa y el resto de los presentes en la Cena de Corresponsales".

El mensaje de Pablo Quirno tras el ataque armado contra Donald Trump.

La publicación estuvo acompañada por la replicación del comunicado oficial emitido previamente por la Oficina del Presidente de la República Argentina, en el cual se condenó el episodio en términos institucionales.

El violento hecho, registrado el sábado por la noche en Washington, obligó a activar un operativo de evacuación urgente que incluyó al mandatario norteamericano y a integrantes clave de su gabinete, generando alarma tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

La Oficina del Presidente de la República Argentina se expresó en relación al "intento de asesinato" de Trump.

En su mensaje, Quirno también dejó en claro la posición del país frente a este tipo de episodios al afirmar de manera categórica: "La violencia política nunca es una opción". La declaración se inscribe dentro de una ola de rechazos internacionales al atentado, que despertó preocupación por el aumento de la tensión política y los riesgos asociados.

La reacción del canciller argentino no se da en un vacío político. Llega en un contexto de marcada cercanía entre la administración de Javier Milei y el gobierno republicano, en el que Buenos Aires busca fortalecer vínculos estratégicos con Washington tanto en el plano político como económico.