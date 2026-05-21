Se agrava la crisis en Bolivia: renunció el ministro de Trabajo y la COB marcha contra el presidente

La presión política y social sobre el presidente Rodrigo Paz alcanzó un nuevo pico este jueves.

En medio de una profunda escasez de combustible y artículos de primera necesidad provocada por decenas de bloqueos de rutas, la Central Obrera Boliviana encabezó una masiva movilización hacia el centro de la capital administrativa del país, profundizando una crisis que ya cumple 15 días.

Fractura en el gabinete y asunción de urgencia

El escenario oficialista sufrió un duro revés con la renuncia del ministro de Trabajo, Edgar Morales.

La dimisión se produjo apenas un día después de que el jefe de Estado anunciara una reforma en su equipo de colaboradores con el objetivo de descomprimir el conflicto.

En su reemplazo asumió Williams Bascopé Laruta, quien durante su juramento manifestó: "Solamente pido a Dios que nos ilumine con sabiduría, con justicia, y especialmente al señor Presidente, y ennombresca a todos en el país. Son momentos difíciles, pero los podemos superar, porque el país es grande, porque el país se llama Bolivia".

Protestas en las calles y persecución judicial

La marcha de la central sindical partió desde la ciudad de El Alto con el objetivo de confluir en la plaza Murillo, frente a la sede de gobierno.

A la protesta se plegaron organizaciones juveniles, campesinas, indígenas y sectores afines al expresidente Evo Morales, quien permanece en su bastión de Chapare debido a una orden de detención en su contra.

La tensión aumentó luego de que la dirigencia sindical confirmara que el líder de la organización de trabajadores, Mario Argollo, pasó a la clandestinidad tras dictarse una orden de captura emitida por la Fiscalía.

"Pese a que el compañero Mario está en la clandestinidad con persecución de demanda, nosotros vamos a continuar con la lucha. Agarran a uno, va a estar el siguiente, agarran al siguiente va a continuar otro", advirtió un portavoz de la entidad gremial.

Desabastecimiento crítico y ayuda internacional

Los bloqueos de rutas comenzaron a impactar severamente en el día a día de los ciudadanos de La Paz.

En las calles se registran filas de más de seis horas para cargar combustible, adquirir garrafas o comprar un pollo por persona en los locales comerciales.

Ante este panorama de desabastecimiento, el gobierno de Chile envió un avión con cinco toneladas de asistencia alimentaria para mitigar la emergencia.

Recuadro: El pedido de Evo Morales y la respuesta oficial

Desde su refugio, el exmandatario sugirió la realización de nuevos comicios presidenciales para destrabar el conflicto: "Por Constitución, cuando no hay gobernabilidad, cuando hay abandono o cuando hay conflicto como esto, en tres meses convocatoria a elecciones".

La propuesta fue rechazada de plano por la administración central. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó la iniciativa de "sediciosa" y agregó: "Es que no se puede negociar la democracia nuevamente, lo que está planteando el señor Morales es completamente antidemocrático y responde más bien a una actividad sediciosa a seis meses del gobierno".

El actual mandatario asumió el pasado 8 de noviembre, interrumpiendo dos décadas de gestiones ligadas al partido oficialista anterior.