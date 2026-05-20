Crisis en Bolivia: cruces entre Evo Morales y Estados Unidos, mientras siguen los bloqueos de rutas

Continúa el conflicto social y político en Bolivia, donde se multiplicaron los cortes de ruta y las manifestaciones en las calles de La Paz. En tanto, el presidente Rodrigo Paz Pereira recurrió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el exmandatario Evo Morales apuntó contra los Estados Unidos por su intervención en la región.

Las columnas de manifestantes se desplazaron desde la localidad de El Alto hacia la capital boliviana, bajo el control de las fuerzas de seguridad.

El conflicto social escaló en medio de la crisis económica que afecta al país, signado por altos índices de inflación, dificultades en el suministro de combustibles y una disminución en las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia.

Las Fuerzas de Seguridad bolivianas intentan controlar las manifestaciones en La Paz.

Los sectores movilizados aducen una persecución política y reclaman la convocatoria a nuevas elecciones, mientras el Gobierno calificaron las protestas como intentos de desestabilización institucional.

Desde el inicio de la crisis, ya se registraron movilizaciones en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, lo que derivó en dificultades de abastecimiento de mercaderías esenciales y fricciones con las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con las estadísticas provistas por la Administradora Boliviana de Carreteras, se contabilizan un total de 45 puntos de bloqueo activos en las rutas del país.

Crisis en Bolivia: Evo Morales contra la intervención de EE.UU.

A nivel internacional, la tensión diplomática escaló tras un mensaje de apoyo de la Casa Blanca a la gestión de Paz Pereira, quien asumió la conducción del Poder Ejecutivo hace seis meses.

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, transmitió durante un llamado telefónico el respaldo de su país al mandatario boliviano frente a lo que consideró un intento de desestabilización promovido por sectores afines a Morales.

Según la declaración del funcionario norteamericano, las movilizaciones populares ocultan la intervención de grupos asociados al crimen organizado y el narcotráfico.

En respuesta, el expresidente Evo Morales utilizó sus redes sociales para rechazar las afirmaciones de Washington y adjudicar las prácticas desestabilizadoras al gobierno de los Estados Unidos y a sectores locales aliados a sus políticas. "Los golpistas son los yankis y sus vasallos criollos. EE.UU. tiene en su haber más de 350 invasiones y golpes de Estado en el mundo", manifestó el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS).

Los pueblos rebeldes y dignos no conspiran contra la democracia ni hacen golpes de Estado. Siempre lucharon por recuperar la democracia asaltada por las dictaduras sangrientas y corruptas. El pueblo hace revolución.

Los golpistas son los yankis y sus vasallos criollos. EEUU... pic.twitter.com/JUZiMrw16s — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 20, 2026

En su mensaje, el exjefe de Estado incorporó un listado con las intervenciones e interferencias históricas atribuidas a la política exterior norteamericana a nivel global, destacando los acontecimientos recientes registrados en Irán. "Los revolucionarios no necesitan vivir del narcotráfico ni del terrorismo ni de la corrupción como los capitalistas, cuyos sistemas financieros están llenos de dinero sucio. Los bolivianos defendemos nuestra patria...", completó Morales.

El líder del MAS permanece en Chapare, una zona de difícil acceso para las fuerzas del Estado boliviano. Sobre el exmandatario rigen múltiples citaciones de la Justicia, entre los que aparece una investigación por presunto abuso contra una menor de edad.

Las protestas llevan casi tres semanas y viraron hacia el pedido de renuncia del jefe de Estado. En tanto, la región de Santa Cruz de la Sierra mantiene un posicionamiento hacia la continuidad de Rodrigo Paz Pereira. Con este propósito, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, envió una presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar apoyo.