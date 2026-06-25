El papa León XIV donó 100.000 euros para ayuda humanitaria tras terremotos en Venezuela

El papa León XIV dispuso el envío inmediato de 100.000 euros destinados a la ayuda humanitaria en Venezuela, luego de los devastadores sismos que afectaron la región costera y central del país.

La donación económica fue canalizada a través de la Limosnería Apostólica y entregada directamente a las autoridades de la Iglesia venezolana para coordinar la asistencia de emergencia en las zonas más críticas.

El estado de La Guaira se consolidó como el epicentro del desastre, siendo calificado formalmente como "zona catastrófica" por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las agencias católicas internacionales reportaron la destrucción de infraestructura clave y el colapso de los servicios básicos en las principales diócesis afectadas.

Destrozos en la Iglesia local y despliegue de redes solidarias

El obispo de La Guaira, monseñor Pablo Modesto González Pérez, reportó que la región se encuentra totalmente desprovista de energía eléctrica y que el seminario local sufrió severos derrumbes en sus estructuras.

Por su parte, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, constató graves daños en la catedral y en al menos doce parroquias tras recorrer el área afectada.

Ante la contingencia, la fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACS), bajo la dirección de Marco Mencaglia, habilitó sus instalaciones para albergar a los ciudadanos que perdieron sus hogares.

En sintonía, Caritas Internationalis anunció una partida adicional de 100.000 euros que será gestionada por Cáritas Venezuela y su red de 30.000 voluntarios.

Crisis socioeconómica y el fantasma de la deuda soberana

La emergencia humanitaria coincide con un escenario financiero crítico para Venezuela.

El portal oficial de la Santa Sede, Vatican News, advirtió que la catástrofe natural agravará la situación estructural del país, en momentos donde el gobierno central enfrenta un complejo panorama de aislamiento financiero internacional.

Los informes eclesiásticos replicaron datos del diario británico Financial Times, que revelan que el país sudamericano se prepara para una histórica reestructuración de su deuda pública, estimada en 240.000 millones de dólares.

Desde el Vaticano concluyeron que este pasivo financiero amenaza con volverse una carga aún más agobiante tras el desastre.