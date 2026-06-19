La Iglesia argentina espera la confirmación oficial de la visita del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) aguarda una definición formal por parte del Vaticano respecto a una posible gira del papa León XIV por el país.

El presidente del organismo eclesiástico, monseñor Marcelo Colombo, señaló que todavía no han recibido una notificación oficial de la Santa Sede, pero manifestó su entusiasmo tras conocerse que el sumo pontífice visitará Perú en noviembre de este año.

Señales alentadoras desde el Vaticano

El anuncio del viaje papal al territorio peruano fue realizado por el mandatario de ese país, José María Balcázar, luego de mantener una audiencia privada con el obispo de Roma.

Para las autoridades de la Iglesia local, este avance representa un indicio positivo para concretar el arribo del líder católico a la región.

"A nosotros no nos llega nada todavía. Ojalá que pronto tengamos alguna confirmación. Nos alegran las noticias de los países vecinos y ojalá pronto se nos dé también a nosotros esa confirmación", expresó el arzobispo de Mendoza en declaraciones radiales, donde recordó que la Santa Sede comunica estas decisiones directamente a la entidad anfitriona.

Proyecciones para un itinerario federal

A pesar de la falta de ratificación diplomática, en el seno del episcopado ya comenzaron a planificar las características que pretenden para el evento.

"Entre nosotros nos hacemos toda la película de cómo nos gustaría que fuera. Imagino un encuentro largo con el pueblo argentino", detalló Marcelo Colombo.

Entre las locaciones analizadas por las autoridades eclesiásticas se destacan:

Ciudad de Buenos Aires: Se evalúan grandes concentraciones en la vía pública, con especial interés en el Monumento a los Españoles , y ya existen gestiones con el club River Plate para la organización de una misa masiva en su estadio.

Destinos provinciales: El titular de la CEA propuso incluir en la hoja de ruta a Córdoba, Santiago del Estero y la Patagonia. Respecto a esta última región, autoridades de Tierra del Fuego y de la municipalidad de Río Grande le entregaron recientemente un documento al pontífice en Roma para promover la zona como un territorio neutral y de preservación ambiental.

Un hito histórico tras cuatro décadas

De ratificarse el viaje de León XIV, la llegada del Santo Padre rompería un período de casi 40 años sin visitas papales en territorio argentino. El último antecedente se remonta a las misiones apostólicas que realizó Juan Pablo II en los años 1982 y 1987.

Marcelo Colombo rememoró su participación en aquellas jornadas históricas, puntualmente la de 1982 en la Basílica de Luján, desarrollada bajo el contexto de la Guerra de Malvinas, y deseó que la nueva visita se transforme en un acontecimiento de profunda cercanía con los fieles.