El papa León XIV visitará Perú en noviembre y crecen las expectativas por su llegada a la Argentina

El presidente de Perú, José María Balcázar, ratificó públicamente que el papa León XIV visitará el territorio peruano durante la primera quincena de noviembre de 2026, un anuncio que se formalizó luego de mantener un extenso encuentro bilateral de casi dos horas en la Ciudad del Vaticano.

Esta ratificación incrementó de manera inmediata las expectativas e hipótesis en las cancillerías de la Argentina y Uruguay respecto a la posibilidad de una gira continental unificada para el mismo mes.

El itinerario en territorio peruano

De acuerdo con lo expresado por el mandatario peruano en declaraciones radiales, la agenda del Sumo Pontífice en su país contemplaría una extensión de entre ocho y diez jornadas operativas.

El borrador del itinerario inicial comprende misas y actividades oficiales en las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, quedando bajo análisis de la delegación de avanzada la factibilidad de incorporar paradas logísticas en Puno e Iquitos.

Gestiones diplomáticas en el Río de la Plata

A mediados de mayo, el canciller argentino, Pablo Quirno, había deslizado un sugestivo mensaje tras una reunión con el presidente Javier Milei, aludiendo a una "buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino" para la cual restaba únicamente coordinar el calendario.

Aquella manifestación se acopló a las gestiones iniciadas en febrero en Roma, oportunidad en la cual la diplomacia argentina entregó una carta formal de invitación firmada por Milei.

En sintonía con este despliegue, las autoridades de las Relaciones Exteriores de Uruguay también admitieron la existencia de intensas labores dirigidas a acoplar la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Montevideo durante el mismo mes de noviembre.

A la espera del protocolo oficial

Por el momento, y con estricto apego a los manuales de procedimiento del Vaticano, el Palacio Apostólico no ha remitido la notificación formal a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), documento encargado de convalidar institucionalmente la organización del evento religioso junto al Gobierno de la Nación.