"Todos, de algún modo, somos migrantes", dijo el papa León XIV al cerrar su viaje a España

El papa León XIV cerró este viernes su viaje apostólico a España con la visita a un centro de acogida de inmigrantes y celebración de una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.

"Todos, de algún modo, somos migrantes", sostuvo el Santo Padre en una nueva muestra de apoyo a ese colectivo, mientras en España y en el resto de los 26 países que integran la Unión Europea (UE) empezaba a regir el Pacto sobre Migración y Asilo, que blinda las fronteras y promueve las deportaciones.

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El Santo Padre visitó el centro Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna, a las afueras de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.

"Todos somos peregrinos en camino a la patria celestial. Ayudémonos a hacer de esta travesía un lugar más humano para todos, aportando lo que esté al alcance de cada uno", exhortó el Sumo Pontífice en un discurso consignado por medios internacionales.

Además, León XIV instó a los migrantes a "aprender" la lengua del país de acogida, "respetar sus leyes" y "conocer sus costumbres", al tiempo que recordó a las sociedades receptoras sus "deberes", especialmente el de ayudar al prójimo a "sentirse parte viva de una comunidad".

Y agregó: "Integrar es un camino recíproco: quien llega aprende a habitar una tierra nueva y quien recibe aprende a ensanchar su propia casa sin diluir su identidad ni cerrar el corazón al encuentro", argumentó el Papa.

El Mediterráneo y el Atlántico como "cementerios sin lápidas"

El Papa ya había realizado una fuerte advertencia al respecto este jueves en un discurso en el puerto de Arguineguín de la isla Gran Canaria, adonde llegan miles de inmigrantes que huyen de África.

"Europa no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas", había alertado.

Cerca de 1.200 personas murieron o desaparecieron en la ruta de navegación de África a las Islas Canarias el año último, según la Organización Internacional para las Migraciones.