El Papa tildó de "plaga" los abusos sexuales en el seno de la Iglesia

El Papa León XIV envió un enérgico mensaje a la jerarquía eclesiástica local sobre la urgencia de abordar los casos de vulneración de derechos en el seno de la institución, durante su visita a la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid.

En su alocución, el Santo Padre calificó esta problemática como una "plaga" y exigió una respuesta institucional firme y transparente.

El obispo de Roma remarcó que los damnificados deben ubicarse de forma indefectible en el eje de cualquier estrategia reparatoria.

"Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, protección y cambios reales de sanación", manifestó el líder de la Santa Sede, en declaraciones difundidas por Vatican News.

El llamado a la comunidad y la cultura del cuidado

El Sumo Pontífice determinó que la responsabilidad frente a esta crisis institucional excede a la cúpula clerical y convocó a la totalidad de los laicos y estructuras religiosas a involucrarse de manera activa en las soluciones de fondo.

"La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado", aseveró frente a los obispos congregados.

De este modo, la doctrina fijada por el Vaticano busca consolidar metodologías de acompañamiento que eviten la revictimización en las diócesis.

Encuentro privado en la Nunciatura y el balance de reparaciones

En paralelo a la agenda protocolar, León XIV encabezó una reunión de casi una hora en la sede de la Nunciatura Apostólica con seis personas que sufrieron agresiones por parte de miembros del clero en España, un encuentro cuya organización fue refrendada por la cadena pública RTVE.

Según la información oficial del Vaticano, el Papa les transmitió su "cercanía y la de toda la comunidad eclesial", además del "compromiso de garantizar que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos".

La cita se desarrolló bajo un marco de fuerte debate debido a los cuestionamientos públicos de agrupaciones civiles de damnificados que no fueron convocadas al cónclave.

La Santa Sede detalló que "cada uno de los presentes", valiéndose de sus "propias y dolorosas experiencias personales", aportó alternativas técnicas para dotar de mayor eficacia a los mecanismos de intervención eclesiásticos, con el anhelo de que la estructura "pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación".

En el plano civil, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, evaluó la marcha del convenio suscripto entre el Poder Ejecutivo y las autoridades religiosas en marzo pasado.

El funcionario español destacó que unas 430 personas ya se presentaron ante la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación desde su apertura el 15 de abril, de acuerdo a registros publicados por el diario El Mundo.

El proceso administrativo contempla que, tras el relevamiento de las denuncias en dicho organismo estatal, el Defensor del Pueblo dictamine las resoluciones definitivas sobre las indemnizaciones económicas correspondientes a cada caso.