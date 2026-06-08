"La dignidad, la justicia y el bien común deben guiar la legislación", afirmó León XIV ante el Congreso español

El Papa León XIV marcó un hito este lunes al convertirse en el primer Pontífice en brindar un discurso ante el Congreso de España.

Durante su alocución, el Santo Padre remarcó su "anhelo" de que quienes legislan tengan como objetivo principal "la dignidad, la justicia y el bien común", solicitando que estos valores "sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional".

Ante los parlamentarios, el jefe de Estado de la Santa Sede advirtió que la convivencia social puede verse amenazada por la denominada cultura del descarte y recordó que los legisladores tienen "la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social".

El impacto tecnológico y el lugar del ser humano

En su discurso, el Papa analizó los desafíos contemporáneos del mundo actual y el avance de la ciencia. "El progreso ofrece posibilidades admirables, y hoy lo vemos de modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías", destacó frente a los diputados españoles.

No obstante, León XIV puntualizó que estos avances requieren de una profunda reflexión ética por parte de los Estados.

"Ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones, y cómo se plantean hoy, de manera nueva, la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común", advirtió, tras señalar que toda tarea legislativa se topa con la cuestión decisiva de "qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construyen esas leyes".

Recepción oficial y gestos fuera de protocolo

El Pontífice arribó al palacio legislativo a las 10:30, luego de mantener una audiencia privada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su llegada, fue recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán Ojeda. La cita parlamentaria registró las ausencias de las bancadas de Podemos y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG).

Al cierre de su intervención, calificada como histórica por los presentes, el Papa recibió una ovación de siete minutos. Posteriormente, rompió el protocolo al retirarse a pie hacia la Carrera de San Jerónimo para saludar a los ciudadanos.

Durante su intervención, también elogió la riqueza cultural de España, alegando que su identidad "se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente".

Evocando las figuras de Don Quijote, Santa Teresa de Jesús y Miguel de Unamuno, concluyó que el país "ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico o político".