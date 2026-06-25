Confirman 188 muertos y más de 1.500 heridos tras los terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó este jueves que la cifra de fallecidos por los sismos ascendió a 188, mientras que los heridos ya suman 1.520.

El funcionario precisó que los organismos de rescate buscan contrarreloj a 157 desaparecidos y estiman que unas 200 personas continúan atrapadas entre las estructuras tras los potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

La catástrofe dejó además un saldo preliminar de 2.927 familias damnificadas en la región central del país.

Colapso estructural masivo y estado de catástrofe en La Guaira

El impacto de la actividad sísmica destruyó o afectó severamente al menos 250 edificios y 46 obras de infraestructura pública.

El estado de La Guaira se consolidó como la región más golpeada por el desastre, registrando daños críticos en las localidades costeras de Caraballeda y Playa Grande, según reportes del diario El Nacional.

Las autoridades sanitarias informaron que ocho hospitales sufrieron daños de consideración en sus estructuras.

Esto obligó a realizar evacuaciones médicas de emergencia para resguardar a los pacientes internados, quienes fueron trasladados hacia centros asistenciales alternativos que trabajan al límite de su capacidad operativa.

Activación de asistencia internacional y emergencia civil

Ante la magnitud del desastre, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que el país norteamericano coordinará el envío inmediato de insumos médicos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó el despliegue de brigadas de búsqueda y rescate que se sumarán a la ayuda ofrecida por más de una decena de naciones de América Latina, Europa y Asia.

Paralelamente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo una comunicación telefónica con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para garantizar el soporte humanitario de Madrid.

En las calles de Caracas, miles de ciudadanos improvisaron refugios temporales sobre el asfalto y pasaron la noche en sus vehículos particulares ante el temor latente de nuevas réplicas destructivas.