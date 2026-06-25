Estados Unidos anunció que enviará una ayuda de 150 millones de dólares para asistir a Venezuela tras los terremotos

Tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, el Gobierno de los Estados Unidos anunció este jueves que enviará 150 millones de dólares para financiar las labores de asistencia humanitaria en el territorio venezolano.

En esa línea, el Departamento de Estado destacó a través de un comunicado que canalizará 100 millones de dólares a través de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela.

Además, confirmaron que los 50 millones de dólares restantes serán distribuidos en varias organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales que operan en Venezuela.

Estados Unidos confirmó que enviará a especialistas en rescates para colaborar en los operativos en las regiones afectadas (Imagen EFE).

Entre los organismos encargados de ejecutar estos recursos figuran: World Vision, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps., Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Programa Mundial de Alimentos (PMA).

En tanto, la Casa Blanca confirmó que además del apoyo financiero se ordenó un despliegue inmediato de equipos de rescate e ingenieros que viajarán hacia la zonas del desastre para sumarse a los operativos.

Estos equipos especializados -conformados por bomberos, personal médico, ingenieros estructurales y unidades caninas- cuentan con experiencia previa en catástrofes de la región, como su reciente despliegue en Jamaica tras el paso del huracán Melissa.

En este contexto, indicaron que se encuentran coordinando la logística y el traslado de los especialista en conjunto con el Pentágono debido a que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece clausurado por los daños que sufrió su infraestructura.

Por último, las autoridades venezolanas reportaron hasta el momento que 188 personas murieron, hay 1.520 heridos y al menos al menos 346 estructuras colapsadas o gravemente afectadas, entre las que se incluyen hospitales, centros comerciales y edificios residenciales.