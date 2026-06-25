El Gobierno envía ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

El Gobierno argentino confirmó que enviará ayuda humanitaria a Venezuela, que atraviesa una delicada situación tras sufrir este miércoles dos terremotos, de 7,2 y 7,5 de magnitud.

En ese marco, el vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló que "el presidente anuncia que Argentina colaborará con asistencia humanitaria".

Estos son los recursos que enviará el Gobierno a Venezuela

- Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

- 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

- 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

- Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

- Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

- 134 carpas y 48 kits de cocina.

- Colchones, camillas y aires acondicionados.

Asistencia para Venezuela

Ravier expresó que "las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz".

"En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población", resaltó.