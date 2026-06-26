Llegan perros, drones y forenses de todo el mundo para colaborar con los operativos tras los terremotos en Venezuela

Mientras sigue la conmoción por los terremotos que afectaron a Venezuela y que hasta el momento dejaron un saldo de 589 muertos y miles de heridos, la ayuda exterior comenzó a llegar por medio de bomberos, médicos forenses, perros y drones para encontrar a personas que aún se encuentran bajo los escombros.

Mientras la ayuda internacional desembarca, el panorama a nivel local es totalmente desesperante, ya que advierten que hay 40 mil desaparecidos por ahora.

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En el municipio Chacao, las operaciones de rescate avanzaron gracias al despliegue de maquinaria, y allí, las autoridades reportaron 23 personas rescatadas con vida, aunque la situación más crítica se vive en el estado costero de La Guaira. Allí, más de veinte edificios colapsaron y, en numerosos puntos, los equipos de rescate aún llegaron.

"En algunos de esos lugares todavía se escuchan voces de personas atrapadas bajo los escombros, pero no han podido ser rescatadas por falta de maquinaria para remover los restos de las estructuras", relató el corresponsal de RFI en Caracas, Víctor Amaya, quien describió un ambiente dominado por la incertidumbre y búsqueda desesperada de familiares.

"Mucha gente está tratando de verificar cómo quedaron sus viviendas o de encontrar a sus seres queridos, especialmente en zonas como La Guaira, donde persisten los cortes de electricidad y de telefonía, lo que hace prácticamente imposible establecer contacto", explicó.

Desesperación en lugares afectados

Ante la falta de comunicaciones, las personas hacen largas filas para desplazarse hasta las zonas afectadas y buscar personalmente a sus familiares, sin saber aún si se encuentran con vida.

La emergencia también afecta los servicios básicos ya que el suministro de gas por tubería fue suspendido desde la noche del miércoles, por lo que solo quienes disponen de garrafas pueden cocinar. El transporte público funciona de manera limitada, aunque algunas unidades privadas comienzan a reanudar el servicio en Caracas.

Llegaron los perros rescatistas a la zona de los derrumbes (X).

En medio de la emergencia, la prioridad de muchos es abastecerse de combustible y alimentos, mientras intentan proteger a sus familias. El doble terremoto dejó a cientos de personas sin hogar, obligándolas a buscar refugio mientras continúan las operaciones de rescate.

En tanto, desde Naciones Unidas o el Banco Mundial, potencias económicas como Estados Unidos o pequeños países como El Salvador, todas las administraciones con capacidad de ayudar, aunque sea con un pequeño equipo de rescate, se pusieron a disposición de Venezuela.

Equipos al rescate

Naciones Unidas calculó que 16 países enviaron equipos de búsqueda y rescate para emprender la tarea prioritaria: buscar víctimas vivas entre los escombros. Los equipos suman más de mil rescatistas.

Un avión A330 del Ejército del Aire de España con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid aterrizó en Venezuela para participar en el operativo de emergencia.

Los rescatistas de España ya llegaron a Venezuela (X).

En el avión viajaban dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, así como un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras. Los perros forman parte del equipo de rescate que partió a Caracas con 80 especialistas y 18 toneladas de material.

Desde México viajaron 18 binomios canófilos especialistas en localización de atrapados en estructuras colapsadas, 4,4 toneladas de herramienta, material y equipo y 2,7 toneladas de insumos médicos. El Gobierno envió dos aviones con ayuda humanitaria y un apoyo de 261 agentes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional.

Finalmente, Brasil enviará en un carguero militar un equipo de rescate integrado por 36 bomberos, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y los materiales necesarios para montar un hospital de campaña.