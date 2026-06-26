Tras los terremotos en Venezuela hay más de 51 mil personas desaparecidas

Una plataforma digital colaborativa denominada "Desaparecidos Terremoto Venezuela" se convirtió en el principal canal de búsqueda tras el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó al país.

Ante la falta de señal de telefonía móvil por la caída de las antenas, el sitio web ya registra de forma no oficial más de 51.000 personas no localizadas, reflejando la extrema gravedad de la crisis humanitaria.

El último balance de las autoridades locales confirmó al menos 920 muertos y más de 4.300 personas heridas.

Los organismos de seguridad, bomberos y brigadas internacionales concentran sus mayores esfuerzos en el estado de La Guaira, una de las zonas con mayor destrucción estructural.

Una base de datos civil ante la falta de comunicaciones

El portal de emergencia fue diseñado por voluntarios con el objetivo de centralizar los datos que circulan en cadenas de WhatsApp y redes sociales.

El sistema le permite a los familiares subir una fotografía del afectado, detallar su última ubicación conocida y agregar un teléfono de contacto.

Del total de los reportes ingresados hasta este viernes, la base de datos detalla que casi 8.000 ciudadanos ya fueron ubicados a salvo.

Tanto los desarrolladores del sitio como los equipos de Protección Civil solicitaron a la comunidad actualizar de inmediato los registros cuando un allegado aparezca con vida para no saturar los operativos en curso.

Desesperada búsqueda contrarreloj entre los escombros

La incertidumbre golpea también al ámbito deportivo local. El futbolista argentino Lucas Trejo, defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira, difundió un desesperado pedido para localizar a su esposa e hijos tras el derrumbe del edificio donde residían en la zona de Playa Grande.

Al igual que el jugador cordobés, miles de familias aguardan datos en los distritos de Catia La Mar y Caracas.

Las cuadrillas de rescate nacionales e internacionales continúan removiendo bloques de hormigón en una carrera denodada contra el tiempo antes de que se cumplan las horas críticas posteriores a la tragedia.