Ya son más de 900 los muertos por los terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que al menos 920 personas murieron y 3.360 resultaron heridas tras los dos devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela.

Así fue el dramático rescate de un bebé de los escombros.

El nuevo reporte oficial casi duplica las cifras informadas en las primeras horas del día, reflejando la magnitud de la tragedia.

El funcionario detalló que todavía quedan 172 personas atrapadas entre los escombros y se contabilizan unos 4.000 damnificados.

Hasta el momento se registraron 302 eventos sísmicos y réplicas desde el miércoles, afectando de manera total a 383 viviendas, principalmente en el estado de La Guaira.

Delcy Rodríguez anuncia la militarización de La Guaira

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la militarización del estado costero de La Guaira, el cual fue declarado formalmente como "zona de desastre".

La medida excepcional busca reforzar la seguridad ciudadana y coordinar de manera eficiente las labores de contingencia humanitaria en el litoral.

Con el despliegue de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Ejecutivo nacional busca asegurar el resguardo de las zonas civiles siniestradas y facilitar el libre tránsito de las unidades de rescate.

Por su parte, las autoridades instaron a la población a no viajar hacia la zona costera para evitar congestionar las rutas de emergencia.

A su vez, el Gobierno habilitó una línea telefónica adicional en el sistema estatal VENApp para centralizar los reportes de personas desaparecidas de manera inmediata.

Saqueos y desborde en las zonas comerciales destruidas

En medio de la dramática situación, decenas de personas asaltaron varios comercios destruidos o abandonados en la localidad de La Guaira, según reportó el diario El Nacional.

Los incidentes ocurrieron mientras los bomberos y personal de Protección Civil continuaban con la búsqueda de sobrevivientes entre las estructuras colapsadas.

Los reportes locales indicaron que los civiles irrumpieron en los locales comerciales para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos.

Ante estos episodios de desorden público, las patrullas militares intensificaron la vigilancia en las arterias comerciales para garantizar el orden.